Czujność i zdecydowana reakcja policjantów będących poza służbą zapobiegła tragedii Data publikacji 27.04.2026 Powrót Drukuj Na jednym z koszalińskich osiedli policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych mężczyzn, którzy narazili na niebezpieczeństwo będące pod ich opieką 5 - letnie dziecko. Dodatkowo, 48 - latek posiadał przy sobie środki odurzające i mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów kolejny raz zlekceważył wyrok sądu.

Policjantka z Wydziału Przestępstw Ekonomicznych Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie będąc w czasie wolnym od służby, zauważyła dwóch mężczyzn, którzy w towarzystwie małego dziecka spożywali alkohol. Jej uwagę zwrócił fakt, że chwilę później mężczyźni wsiedli do samochodu osobowego marki BMW i podjęli próbę odjazdu.

Widząc realne zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka oraz innych uczestników ruchu drogowego, funkcjonariuszka natychmiast zareagowała. Podeszła do kierującego i skutecznie uniemożliwiła mu dalszą jazdę. Mężczyzna był wyraźnie pobudzony, nie stosował się do wydawanych poleceń i próbował oddalić się z miejsca zdarzenia.

W tym samym czasie w pobliżu znajdowało się dwóch funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego koszalińskiej komendy, którzy również byli po służbie. Widząc rozwój sytuacji, natychmiast ruszyli za oddalającym się mężczyzną, zatrzymali go i wspólnie zabezpieczyli miejsce zdarzenia do przyjazdu patrolu Policji.

Podczas wykonywania czynności 48 - letni kierujący oraz 50 - letni pasażer odmówili poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. W związku z tym zostali przewiezieni do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, gdzie pobrano im krew do dalszych badań. Mundurowi ujawnili również przy młodszym z mężczyzn środki odurzające.

Dalsze sprawdzenia w policyjnych systemach wykazały, że kierujący posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Samochód, którym się poruszali, został zabezpieczony na poczet przyszłych kar.

Pięcioletnie dziecko, które przebywało w ich towarzystwie, całe i zdrowe zostało przekazane matce.

Dzięki szybkiej i odpowiedzialnej reakcji funkcjonariuszy udało się zapobiec zdarzeniu, które mogło zakończyć się tragicznie.