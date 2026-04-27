Zatrzymany oszust „na legendę” - pościg z Tarnowa do Strzelec Opolskich Data publikacji 27.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, współpracując z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie, zatrzymali 47-letniego oszusta, który metodą „na legendę” oszukał 75-letnią mieszkankę Tarnowa. Choć sprawca początkowo zdołał uciec z łupem, to jednak szybkie działania funkcjonariuszy doprowadziły do jego zatrzymania na terenie Strzelec Opolskich. Przy mężczyźnie zabezpieczono znaczną ilość gotówki, biżuterii i skradzione sztabki złota.

Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie zajmujący się zwalczaniem m.in. oszustw „na legendę”, ustalili, że na terenie Tarnowa właśnie dochodzi do kolejnego oszustwa wymierzonego w starszą osobę. Ofiarą miała być 75-letnia kobieta, która została zmanipulowana przez przestępcę jedną z popularnych metod „na legendę”.

Koordynacja i szybki przekaz informacji między jednostkami Policji spowodowały szybką reakcję funkcjonariuszy KMP w Tarnowie, którzy natychmiast po przekazaniu informacji udali się w wytypowane miejsce. Okazało się, że sprawca właśnie odjechał wraz z łupem.

ozpoczęto działania. Funkcjonariusze wiedzieli, że oszust zmierza poza województwo małopolskie z wyłudzoną gotówką i kosztownościami wartymi kilkaset tysięcy złotych. Koordynujący działania policjanci z wydziału kryminalnego KWP w Krakowie wytypowali kierunek ucieczki podejrzanego mężczyzny - zachód kraju. Wtedy do sprawy zaangażowano funkcjonariuszy Wydziału Techniki Operacyjnej z Krakowa jak i Katowic, którzy włączyli się do działań poszukiwawczych.

Policjanci ustalili, że oszust przemieszcza się taksówkami, co utrudniało jego namierzenie. Kilkukrotnie zmieniał środki transportu, próbując zgubić ewentualny pościg i zatrzeć ślady. Jednak dzięki skutecznej współpracy służb udało się ustalić jego trasę przejazdu.

Przez cały czas ucieczki jego śladem podążali policjanci kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie i Komisariatu Policji Tarnów Centrum. Mężczyzna został zauważony na terenie Strzelec Opolskich. To tutaj doszło do zatrzymania. Policjanci uniemożliwili dalszą jazdę taksówki, którą aktualnie podróżował oszust. Przy zatrzymanym zabezpieczono skradzione mienie - gotówkę, biżuterię oraz sztabki złota warte kilkaset tysięcy złotych.

Sprawca to 47-letni mieszkaniec Wrocławia, dobrze znany Policji, w przeszłości był karany za handel narkotykami, bronią i również za oszustwa.

Zatrzymany usłyszał zarzuty oszustwa, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Śledczy podejrzewają, że wcześniej mógł dokonywać podobnych oszustw na terenie Małopolski, w tym w centrum Krakowa. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.