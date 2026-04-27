Policjant z Podlasia w świetnej formie - cztery medale sierżanta Kamila Woźniaka na zawodach w Katowicach Data publikacji 27.04.2026 Powrót Drukuj Sierżant Kamil Woźniak, funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, po raz kolejny udowodnił, że policyjny mundur doskonale łączy się z pasją do sportu. Podczas otwartych Mistrzostw Śląska w Pływaniu Masters - Puchar Polski Masters Katowice 2026 zdobył aż cztery medale, prezentując znakomitą formę oraz wolę walki.

Zawody odbyły się w dniach 25-26 kwietnia br. na basenie w Katowicach i zgromadziły około 250 zawodników z całej Polski oraz zagranicznych gości. Wydarzenie, objęte patronatem Prezydenta Miasta Katowice, należy do najważniejszych imprez pływackich w regionie. Organizatorzy podkreślają, że rywalizacja w kategorii masters to nie tylko sportowe emocje, ale także promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej w każdym wieku.

Reprezentujący podlaską Policję sierżant Kamil Woźniak zaprezentował się znakomicie, czterokrotnie stając na podium:

1 miejsce 50 metrów stylem motylkowym w kat A 25-29 lat,

1 miejsce 100 metrów stylem motylkowym w kat A 25-29 lat,

1 miejsce 100 metrów stylem zmiennym kat A 25-29 lat,

2 miejsce ex aequo 50 metrów stylem klasycznym kat A 25-29 lat.

Sukces sierżanta Woźniaka to dowód na to, że determinacja, systematyczność i pasja przynoszą efekty.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów - zarówno na pływalni, jak i w codziennej służbie!