Policjanci z Kłodzka uratowali samotnie mieszkającego starszego mężczyznę Data publikacji 27.04.2026 Gdy pojawiło się podejrzenie, że samotnie mieszkający mężczyzna może potrzebować pomocy, kłodzcy policjanci ruszyli do działania. Weszli po drabinie do zamkniętego mieszkania, gdzie na podłodze odnaleźli starszego mężczyznę wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej.

Do zdarzenia doszło w Kłodzku, gdzie zaniepokojona mieszkanka zgłosiła, że od pewnego czasu nie mogła nawiązać kontaktu z sąsiadem. Kobieta poinformowała służby, że mężczyzna mieszka sam, a brak kontaktu z nim może świadczyć o niepokojącej sytuacji.

Natychmiast po zgłoszeniu na miejsce skierowano patrol policjantów. Funkcjonariusze po przybyciu pod wskazany adres próbowali dostać się do mieszkania, jednak bezskutecznie. Widząc realne zagrożenie życia zdrowia mężczyzny, policjanci podjęli decyzję o wejściu przez okno. Wykorzystując drabinę, dostali się do mieszkania, gdzie na podłodze odnaleźli leżącego mężczyznę.

Mundurowi natychmiast sprawdzili jego funkcje życiowe, udzielili mu pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego. Po przybyciu ratowników mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę.

Policjanci każdego dnia udowadniają, że hasło ”Pomagamy i chronimy” to nie tylko motto, ale realne działania podejmowane z myślą o drugim człowieku.