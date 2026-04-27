Oleśniccy policjanci zatrzymali sprawcę wieloletniej przemocy domowej. Kluczowa była rozmowa z dzielnicowym Data publikacji 27.04.2026 Powrót Drukuj Przemoc domowa wciąż pozostaje jednym z najbardziej ukrytych problemów. Ofiary bardzo często nie zgłaszają swoich dramatów mając przekonanie, że sytuacja za chwilę się poprawi. Niestety w rzeczywistości rzadko to następuje. Tak było właśnie i w tym przypadku. Na szczęście interwencja dzielnicowego oleśnickiej komendy spowodowała, że podejrzany 42-letni mężczyzna poniesie konsekwencje swojego zachowania. Za fizyczne i psychicznie znęcanie się nad członkami swojej rodziny może usłyszeć wyrok pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Sąd podjął decyzję o aresztowaniu go na trzy miesiące.

Rozmowa z dzielnicowym przyniosła oczekiwany efekt. Ofiara nie wiedząc już jak rozmawiać ze swoim oprawcą, postanowiła opowiedzieć dzielnicowemu, co dzieje się w jej domu. Obraz, który przedstawiła jednoznacznie wskazywał, że doznaje przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej. W tej sytuacji niezbędna była pomoc funkcjonariusza, który przekonał ją do złożenia stosownego zawiadomienia. Podejrzany 42-letni mężczyzna przez dłuższy czas znęcał nad członkami swojej rodziny. Jego agresywne zachowanie oraz brak wyczucia w codziennych sytuacjach domowych sprawiały, że ofiara żyła w ciągłym strachu.

To właśnie ta rozmowa okazała się kluczowa. Ofiara zdecydowała się zrobić pierwszy krok i zgłosić przemoc. Oleśniccy funkcjonariusze niezwłocznie podjęli działania. Zebrane informacje wskazywały, że do aktów przemocy dochodziło już wcześniej. Policjanci zatrzymali 42-latka, który posiadał również przy sobie środki odurzające. Dodatkowo rozpoznano go jako sprawcę kradzieży perfum z jednej z drogerii na kwotę przekraczającą 3 tysiące złotych.

Prokurator analizując zgromadzony materiał dowodowy przedstawił mężczyźnie zarzuty znęcania się nad rodziną ze szczególnym okrucieństwem. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Ten czas pozwoli śledczym na zgromadzenie pełniejszego materiału dowodowego.

Priorytetem Policji jest reagowanie na każdy sygnał przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym. Szybka reakcja oraz wsparcie mogą skutecznie przerwać przemoc, a przede wszystkim zapobiec dalszej tragedii.

