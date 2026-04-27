Złoto dla funkcjonariusza łowickiej komendy Data publikacji 27.04.2026

Funkcjonariusz łowickiej komendy zdobył złoto w Mistrzostwach Europy Hardstyle Kettlebell. Gratulujemy naszemu Mistrzowi!

25 kwietnia 2026 roku w Ząbkowicach Śląskich odbyły się Mistrzostwa Europy Hardstyle Kettlebel. W zawodach zadebiutował Kamil - funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu i od razu wskoczył na najwyższe miejsce na podium. W kategorii amator mężczyzn do 85 kg, pokonał aż 54 zawodników.

Konkurs składał się z 4 konkurencji:

TGU - TURKISH GETUP (tureckie wstawanie) - 1RM

1KB PRESS - (wyciskanie) - 1RM

2KB SQUAT - (przysiad) - 1RM

- SNATCH -3’ UNBROKEN (rwanie)

Kamil trenuje od wielu lat, od dziecka trenował judo, a następnie sporty siłowe. Jest bardzo aktywny sportowo i konsekwentny podczas treningów, godzi obowiązki służbowe z własnym hobby. Cieszymy się bardzo i życzymy dalszych sukcesów!