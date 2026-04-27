Złoto dla funkcjonariusza łowickiej komendy
Data publikacji 27.04.2026
Funkcjonariusz łowickiej komendy zdobył złoto w Mistrzostwach Europy Hardstyle Kettlebell. Gratulujemy naszemu Mistrzowi!
25 kwietnia 2026 roku w Ząbkowicach Śląskich odbyły się Mistrzostwa Europy Hardstyle Kettlebel. W zawodach zadebiutował Kamil - funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu i od razu wskoczył na najwyższe miejsce na podium. W kategorii amator mężczyzn do 85 kg, pokonał aż 54 zawodników.
Konkurs składał się z 4 konkurencji:
- TGU - TURKISH GETUP (tureckie wstawanie) - 1RM
- 1KB PRESS - (wyciskanie) - 1RM
- 2KB SQUAT - (przysiad) - 1RM
- - SNATCH -3’ UNBROKEN (rwanie)
Kamil trenuje od wielu lat, od dziecka trenował judo, a następnie sporty siłowe. Jest bardzo aktywny sportowo i konsekwentny podczas treningów, godzi obowiązki służbowe z własnym hobby. Cieszymy się bardzo i życzymy dalszych sukcesów!
(KWP w Łodzi)