Niebezpieczne zdarzenie na przejeździe kolejowym w Turowie Data publikacji 27.04.2026 Powrót Drukuj W niedzielę 26 kwietnia tuż po 16.00 w Turowie doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia na przejeździe kolejowym. Pociąg osobowy relacji Kielce-Częstochowa uderzył w samochód marki Audi, którym kierował 44-letni mężczyzna. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Szczegóły i okoliczności zdarzenia wyjaśniają częstochowscy policjanci.

Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący Audi 44-letni mężczyzna wjechał na przejazd kolejowy pomimo nadawanego sygnału czerwonego. W tym samym czasie do przejazdu już zbliżał się pociąg. Doszło do zderzenia, na szczęście niegroźnego, dlatego też zarówno pasażerowie pociągu, jak i kierujący samochodem nie odnieśli obrażeń.

Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policjanci, którzy prowadzili czynności. Przejazd kolejowy w tym miejscu był całkowicie zablokowany, a ruch pociągów odbywał się tylko jednym torem.

Zebrane w tej sprawie przez częstochowskich policjantów materiały zostaną przekazane do prokuratury w celu podjęcia decyzji o kwalifikacji prawnej i dalszych konsekwencjach, jakie poniesie kierowca Audi.

Tylko przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych może zapobiec tragedii.

Przejazdy kolejowe należą do miejsc, w których kierowcy muszą zachować szczególną czujność. Niestety, wciąż zdarzają się sytuacje, w których lekceważone są sygnały świetlne, znaki i przepisy ruchu drogowego. Takie zachowania mogą skończyć się tragicznie.

Pomimo że zasady zachowania się na przejazdach kolejowo-drogowych są jasne i precyzyjne, a same przejazdy dobrze zabezpieczone i oznakowane, w dalszym ciągu dochodzi na nich do niebezpiecznych i tragicznych w skutkach zdarzeń.

A oto najważniejsze zasady, jakimi należy kierować się na przejazdach z rogatkami, aby zminimalizować możliwość wystąpienia takich tragedii:

Zachowaj szczególną ostrożność. Rozejrzyj się dokładnie. Warto upewnić się, że nie nadjeżdża żaden pociąg. Przejazdy kolejowo-drogowe stanowią miejsca o podwyższonym ryzyku. Pamiętaj, aby przejeżdżając przez nie zawsze być uważnym i skupionym na otoczeniu. Należy pamiętać, że pociąg nie może zatrzymać się w miejscu ani ominąć przeszkody. Dlatego nie ryzykuj, zwolnij a w razie nakazu zatrzymaj się przed przejazdem.

Kiedy miga czerwone światło, nie wjeżdżaj za sygnalizator. Na przejazdach wyposażonych w sygnalizację świetlną, jeśli na sygnalizatorze przed przejazdem migają czerwone światła, zatrzymaj się i poczekaj, aż przestaną migać. To tak jak byś widział czerwone światło na sygnalizatorze drogowym. Czerwone światło oznacza, że pociąg zbliża się do przejazdu i uruchomił już sygnalizację. W takiej sytuacji należy spokojnie poczekać, aż pociąg przejedzie a sygnalizator zgaśnie. Przed każdym przejazdem znajdują się również znaki drogowe, informujące o zbliżaniu się do torów.

Nie próbuj ominąć opuszczonych rogatek. Należy pamiętać, że są one po to, aby uniemożliwić wjazd samochodów. Zabronione jest ich omijanie, nawet kiedy nic jeszcze nie nadjeżdża. Pamiętajmy, że przejazdy mogą być lokowane na tych liniach kolejowych, po których pociągi jeżdżą z prędkością nawet 160 km/h.

Przed wjazdem na przejazd kolejowo-drogowy upewnij się, że po drugiej stronie torów jest wystarczająco dużo miejsca, abyś mógł swobodnie zjechać. Nigdy nie zatrzymuj się na torach, czekając na możliwość opuszczenia przejazdu. Jeśli sytuacja na drodze uniemożliwia natychmiastowe opuszczenie przejazdu, poczekaj przed torami.

Zachowaj cierpliwość. Pamiętaj, że przejazd to nie miejsce na pośpiech. Zawsze lepiej chwilę dłużej poczekać, aż pociąg przejedzie, niż doprowadzić do tragedii.

(KWP w Katowicach / kp)

Film Niebezpieczne zdarzenie na przejeździe kolejowym w Turowie Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Niebezpieczne zdarzenie na przejeździe kolejowym w Turowie (format mp4 - rozmiar 5.25 MB)