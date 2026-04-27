Obława za sprawcą rozboju Data publikacji 27.04.2026

Mikołowscy kryminalni zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który wczoraj w Mikołowie w wyniku rozboju ukradł kobiecie Volkswagena Polo. Gdy utknął nim na torowisku, w porzucony samochód uderzył pociąg. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Śledczy ustalają teraz wszelkie okoliczności tego zdarzenia.

W niedzielne popołudnie mikołowscy policjanci zostali powiadomieni o rozboju. Do zdarzenia doszło ok. 16.00 na ulicy Rybnickiej. Kierująca Volkswagenem Polo została gwałtownie zatrzymana przez nieznanego mężczyznę. Kierowca zajechał kobiecie drogę, otworzył drzwi i siłą wyciągnął ją z samochodu. Mimo, próby pomocy kobiecie przez świadków zdarzenia, napastnik odjechał ukradzionym autem.

Sprawca dojechał do Łazisk Górnych, gdzie uliczkę zakończył na torach kolejowych. Próbując przejechać przez torowisko w miejscu do tego nieprzystosowanym, utknął na wysokich szynach. Nie mogąc kontynuować dalszej jazdy, opuścił pojazd. W pozostawionego na torowisku Volkswagena uderzył nadjeżdżający pociąg. Na szczęście maszynista, widząc pojazd zwolnił, dzięki czemu pasażerowie nie odnieśli żadnych obrażeń.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. W działania, oprócz mundurowych z Mikołowa, zaangażowani byli również policjanci z KMP w Katowicach, OPP w Katowicach, KMP w Tychach i SPP w Bielsku-Białej. Stróże prawa wykorzystali do poszukiwań także drona z kamerą termowizyjną. Trop za mężczyzną podjęły policyjne psy. Sprawca oddalał się szybko w kierunku Tychów.

Dzięki zakrojonym na szeroką skalę poszukiwaniom, tuż przed północą kryminalni z Mikołowa namierzyli i zatrzymali mężczyznę w Tychach.

Teraz z 27-letnim mieszkańcem powiatu cieszyńskiego trwają czynności, mające na celu ustalenie dokładnego przebiegu i okoliczności tego zdarzenia.

( KWP w Katowicach /aw)