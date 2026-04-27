Kradli metalowe elementy z nagrobków. Dzięki skutecznej pracy funkcjonariuszy nie unikną odpowiedzialności Data publikacji 27.04.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Gdańska zatrzymali 51-letniego mężczyznę i 25-letnią kobietę, którzy z nagrobków kradli metalowe elementy, w tym krzyże i figurki. Jak ustalono, przestępstw dokonywali również na terenie cmentarza w Sopocie. Wobec zatrzymanych prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci policyjnego dozoru. Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

W minioną środę, 22 kwietnia br.,kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku i z Komisariatu Policji w Oliwie, dzięki przeprowadzonym czynnościom operacyjnym, dobremu rozpoznaniu oraz zaangażowaniu zatrzymali 25-latkę i 51-letniego mężczyznę. Mundurowi ustalili, że para jest odpowiedzialna za bezczeszczenie miejsc spoczynku zmarłych. Tylko na Cmentarzu Oliwskim zatrzymani skradli 35 metalowych elementów z nagrobków, w tym krzyże i figurki. Następnie skradzione rzeczy sprzedawali na złomowisku.

Para usłyszała 35 zarzutów zbezczeszczenia miejsca spoczynku. W trakcie wykonywanych czynności policjanci ustalili, że od lutego do kwietnia tego roku para dokonywała kradzieży również na terenie cmentarza w Sopocie.

Zatrzymanym za przestępstwa, których sie dopuścili grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W piątek Prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk - Oliwa w Gdańsku zastosował wobec nich dozór Policji oraz zakaz kontaktowania się ze sobą.

Dodatkowo apelujemy o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych do Komisariatu Policji IV w Gdańsku, celem złożenia stosownych zeznań. Telefon kontaktowy: 47 741 14 22.

