Driftował z... 3 osobami w bagażniku. Zatrzymali go policjanci Grupy Speed Data publikacji 27.04.2026 Powrót Drukuj Mandat w wysokości 1500 złotych oraz 10 punktów karnych otrzymał 20-latek, który driftował swoim sportowym Subaru przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu. Policjanci zatrzymali też mężczyźnie prawo jazdy na 3 miesiące.

Sytuacja miała miejsce w sobotę, 25.04. br., przed godziną 23.00. Popisy młodego kierowcy nagrał policyjny patrol Grupy Speed, którego młody kierujący nie zauważył. Co więcej, podczas kontroli okazało się, że w samochodzie 20-latka przewożona jest jeszcze trójka pasażerów. Problem był jednak w tym, że osoby te podróżowały..... w bagażniku auta. W momencie zatrzymania do kontroli przez policjantów koledzy 20-latka przesiadali się na tylne siedzenie.

Mężczyzna za taki przewóz osób został dodatkowo ukarany 100 złotowym mandatem i 8 punktami karnymi. Każdy z trójki pasażerów dostał mandat w wysokości 100 złotych za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Sytuacja ta pokazuje jak jedno niebezpieczne zachowanie oraz nałożone na nie kolejne - wprowadzanie auta w poślizg i jednocześnie osoby znajdujące się w bagażniku - może doprowadzić do nieszczęśliwego w skutkach wypadku i tragicznych konsekwencji zarówno dla kierującego jak i pasażerów.

Warto pamiętać: Od 30 marca 2026 r. za celowe driftowanie (utratę przyczepności) na drogach publicznych, w strefach ruchu lub zamieszkania grozi mandat w wysokości minimum 1500 zł, do nawet 5000 zł. Policja obligatoryjnie zatrzyma takiemu kierowcy prawo jazdy na 3 miesiące. Recydywa może skutkować mandatami w wysokości ponad 3000 do 5000 zł, a w skrajnych przypadkach drift może zostać uznany za przestępstwo

