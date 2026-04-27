Zatrzymani kilka godzin po kradzieży. Kryminalni odzyskali auto warte ponad 100 tysięcy złotych Data publikacji 27.04.2026 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku trzy osoby podczas kradzieży samochodu, wartego 100 tysięcy złotych. Podczas prowadzonych czynności okazało się, że zatrzymani mają na swoim koncie wiele przestępstw, między innymi liczne kradzieże w sklepach. Jeden z zatrzymanych został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Skradziony samochód odzyskano.

W środę, 22 kwietnia br., zielonogórscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży ciężarowej Toyoty z parkingu w centrum miasta. Do działań natychmiast ruszyli kryminalni z komendy miejskiej, którzy bardzo szybko namierzyli samochód i zatrzymali poruszające się nim osoby. W ustaleniu w jakim kierunku z miejsca zdarzenia odjechał samochód, pomógł policjantom monitoring miejski. Kolejny etap działań to dobre rozpoznanie terenu, doświadczenie i policyjna intuicja, dzięki której policjanci namierzyli podejrzanych w dzielnicy Nowe Miasto. W samochodzie policjanci zatrzymali trzy osoby w wieku od 16 do 33 lat. Za kierownicą siedział 20-letni zielonogórzanin, który jak się okazało, miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto pasażerami byli jeszcze 33-letni zielonogórzanin i 16-letnia mieszkanka powiatu krośnieńskiego. Jak się okazało, oboje byli poszukiwani.

Wszystkie trzy osoby zostały zatrzymane, a odzyskany samochód wrócił do właściciela. W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili jak doszło do kradzieży. Okazało się, że 20-latek zabrał kluczyki do dwóch pojazdów z kieszeni kurtek pozostawionych przez pracowników firmy prowadzącej remont w jednym z bloków mieszkalnych. Za pomocą skradzionych kluczyków otworzył, a następnie uruchomił jeden z pojazdów. Po przejechaniu kilkunastu metrów, nagle zmienił zdanie, wysiadł i przesiadł się do drugiego pojazdu po czym odjechał wraz z towarzyszącą mu 16-latką. Jak się okazało, oboje pojechali po 33-latka i razem z nim okradli kilka sklepów spożywczych w okolicy. Po zatrzymaniu podejrzanych osób, podczas przeszukania skradzionego samochodu policjanci znaleźli w bagażniku skradzione artykuły spożywcze i środki chemiczne. Mężczyźni przyznali się do kradzieży tych produktów. W trakcie swoich czynności policjanci ustalili, że 33-letni mężczyzna, który dołączył do grupy w trakcie ucieczki kradzionym samochodem, był poszukiwany przez prokuraturę, z kolei 20-latek, który kierował pojazdem, posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a 16-latka była poszukiwana przez policjantów z Krosna Odrzańskiego.

Podejrzany 33-latek usłyszał zarzuty kradzieży, natomiast 20-latek odpowie za kradzież z włamaniem do pojazdu, krótkotrwałe użycie pojazdu, niestosowanie się do zakazu sądowego oraz kradzieże sklepowe , których dopuścił się wspólnie z 33-latkiem. Podejrzany 20-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Nieletnia została umieszczona w Izbie Dziecka, a o jej dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.

To właśnie szybka reakcja i determinacja kryminalnych sprawiły, że już kilka godzin po kradzieży podejrzani zostali namierzeni i zatrzymani, a pojazd odzyskany.