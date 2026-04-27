Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją papierosów Data publikacji 27.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Ostrołęki przeprowadzili kolejną realizację wymierzoną w przestępczość akcyzową. Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną linię produkcyjną papierosów. W jednym momencie weszli do sześciu domów i budynków gospodarczych znajdujących się na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego zatrzymując siedem osób. Jak ustalono, zorganizowana grupa przestępcza była kierowana przez mieszkańca Ostrołęki, który został już aresztowany na okres 3 miesięcy. Szacunkowa wartość uszczupleń podatkowych wynikająca z działania grupy mogła wynieść ponad pół miliona złotych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce od pewnego czasu prowadzili działania ukierunkowane na rozpracowanie i rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją nielegalnych wyrobów tytoniowych. Ustalono, że proceder odbywał się na terenie Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego.

Pod koniec ubiegłego tygodnia funkcjonariusze przystąpili do realizacji, jednocześnie wchodząc do sześciu wytypowanych domów i budynków gospodarczych oraz pojazdów wykorzystywanych przez podejrzanych, m.in. do transportu nielegalnych wyrobów.

W wyniku przeprowadzonych przeszukań policjanci zabezpieczyli łącznie blisko 370 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Ponadto ujawniono i zabezpieczono kompletną linię produkcyjną służącą do wytwarzania nielegalnych wyrobów tytoniowych. W jej skład wchodziły, m.in. prasy, wycinarki, matryce z osprzętem, cztery metalowe urządzenia do pakowania, owijarki oraz liczne akcesoria wykorzystywane w procesie produkcji. Funkcjonariusze zabezpieczyli również 11 worków wypełnionych tytoniem, wagę elektroniczną oraz setki woreczków strunowych.

Do sprawy zatrzymano siedem osób, które zostały osadzone w policyjnych celach. Ostatecznie pięć z nich usłyszało już zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania nielegalnych wyrobów tytoniowych. Natomiast domniemanemu przywódcy grupy przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wytwarzania nielegalnych wyrobów tytoniowych. Sąd zastosował także wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Wstępne ustalenia wskazują, że działalność grupy przestępczej naraziła Skarb Państwa na straty przekraczające pół miliona złotych z tytułu niezapłaconych podatków.