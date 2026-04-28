Sądziła, że bierze udział w operacji policyjnej - oszust wpadł w ręce policjantów z warszawskiej Woli Data publikacji 28.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu z warszawskiej Woli, w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych, ustalili i zatrzymali na terenie Żyrardowa 19-letniego mężczyznę podejrzewanego o oszustwo. Sprawca podszywał się pod policjanta, wprowadził w błąd pokrzywdzoną co do swojej tożsamości, informował o operacji policyjnej, która ma na celu zatrzymanie oszustów bankowych - w ten sposób wyłudził od kobiety ponad 71 tys zł. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Ze wstępnych ustaleń wynikało, że do pokrzywdzonej zadzwonił mężczyzna, podający się za funkcjonariusza. Rozmówca informował ją, że może paść ofiarą przestępstwa, bo pracownicy banku współpracują z przestępcami i zamierzają ukraść jej pieniądze, twierdził, że jeden z pracowników ma duplikat jej karty płatniczej. W trakcie rozmowy przekonywał, że jest to poważna sprawa, a Policja prowadzi w tej sprawie specjalną operację, a on będzie zabezpieczał jej konto i prosił o pomoc w zatrzymaniu nieuczciwych pracowników banku. Kobieta będąc przekonana, że bierze udział w policyjnej operacji, zgodnie z instrukcjami, przekazała dwie karty płatnicze wraz z kodem pin.

Kiedy pokrzywdzona zorientowała się, że padła ofiarą fałszywego policjanta, od razu zaalarmowała prawdziwych policjantów i powiadomiła o oszustwie. W sprawie zostało przyjęte zawiadomienie o przestępstwie, policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu gromadzili materiał dowodowy, operacyjni prowadzili czynności operacyjno-rozpoznawcze.

W wyniku zgromadzonych informacji i analizy sprawy, policjanci ustalili tożsamość mężczyzny i na terenie Żyrardowa zatrzymali 19-letniego obywatela Ukrainy. Zatrzymany usłyszał zarzut oszustwa. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat więzienia.

Przypominamy!

Policjanci nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych działaniach, nie proszą o przekazywanie pieniędzy, ani o dokonywanie przelewów w celu „zabezpieczenia” środków. W każdym przypadku, gdy rozmówca podający się za policjanta prosi o przekazanie gotówki lub inne działania finansowe należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się z rodziną lub zadzwonić na numer alarmowy 112.

