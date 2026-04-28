Policjanci odzyskali po pościgu autostradą skradzionego mercedesa o wartości ponad 1 mln zł Data publikacji 28.04.2026 Powrót Drukuj Wrocławscy policjanci, we współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej, odzyskali skradziony na terenie Niemiec luksusowy samochód marki Mercedes G63 o wartości ponad miliona złotych. Do zatrzymania doszło po dynamicznym pościgu autostradą A4 dzięki dobrze skoordynowanym działaniom przez dyżurnego wrocławskiej komendy, który na bieżąco przekazywał informacje uzyskane od strony niemieckiej.

W czwartek, 23 kwietnia br. rano do wrocławskiej komendy wpłynęła informacja o kradzieży pojazdu na terenie Berlina. Z ustaleń wynikało, że samochód może przemieszczać się w kierunku Polski.

Policjanci natychmiast podjęli działania. Na podstawie przekazywanych informacji zadysponowano patrole, które zostały rozmieszczone na kluczowych odcinkach autostrady A4 oraz trasach dojazdowych. Do akcji włączono także funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej.

Dzięki sprawnej koordynacji i bieżącej wymianie informacji, policjanci ze Środy Śląskiej namierzyli samochód na wysokości Nowej Wsi Kąckiej. Do działań dołączyli policjanci z wrocławskiej drogówki oraz Wydziału do Zwalczania Przestępczości Samochodowej.

Kierujący na widok funkcjonariuszy, porzucił pojazd na autostradzie i podjął próbę ucieczki pieszo przez teren pola uprawnego. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Okazał się nim 30-letni mieszkaniec Dolnego Śląska.

Odzyskany Mercedes został zabezpieczony procesowo, a zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Pojazd posiadał tablice rejestracyjne przypisane do innego auta, co również stanowi czyn przestępczy.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia. W minioną sobotę sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 30-latka, który usłyszał zarzuty dotyczące paserstwa, kierowania mimo cofniętych uprawnień oraz używania tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do pojazdu, na którym ją zamontowano. Za te czyny grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP we Wrocławiu / kc)

