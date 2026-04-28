Policjant z Płocka po służbie zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 28.04.2026 Powrót Drukuj Policjantem jest się 24 godziny na dobę, a służba nie kończy się w momencie jej rozliczenia, czy zdjęcia munduru. Tym razem udowodnił to funkcjonariusz z wydziału patrolowo-interwencyjnego płockiej komendy. Policjant wracając ze służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego, który stwarzał realne zagrożenie na drodze.

W niedzielę, 26 kwietnia br., funkcjonariusz wydziału patrolowo-interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Płocku, wracając po zakończonej służbie, zwrócił uwagę na niebezpieczne zachowanie kierującego Oplem. Mężczyzna zjechał z drogi do rowu, po czym wyjechał na jezdnię i kontynuował jazdę. Sytuacja wzbudziła podejrzenia policjanta, który natychmiast zawrócił i pojechał za pojazdem, nie spuszczając go z oczu. Kierujący po chwili wjechał na jedną z posesji w Nowym Kanigowie. Po wyjściu z samochodu wyrzucił napoczętą butelkę wódki. Policjant wyczuł od mężczyzny alkohol i poinformował o zdarzeniu dyżurnego płockiej jednostki. Już po chwili na miejsce skierowano patrol. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 61-letni kierowca miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. W trakcie interwencji okazało się również, że mężczyzna kierował pojazdem pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień.

Mieszkaniec powiatu płockiego za kierowanie pojazdem pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień i w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem.

To kolejna sytuacja, która pokazuje, że policjantem jest się przez całą dobę i nie kończy się w momencie rozliczenia służby, czy zdjęcia munduru.