Stop dezinformacji w sprawie wypadku posła Data publikacji 28.04.2026 Powrót Drukuj W związku z tragicznym wypadkiem drogowym, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, w przestrzeni internetowej rozpowszechniane są liczne coraz bardziej „sensacyjne” informacje, spekulacje oraz treści wprowadzające w błąd. Jedną z ostatnich jest informacja o rzekomym zatrzymaniu partnerki posła i jeszcze bardziej bulwersująca, że zatrzymany kierowca był funkcjonariuszem Policji. Żadna z tych informacji NIE JEST prawdziwa!

UWAGA

Informujemy jednoznacznie:

• Kierujący pojazdem marki Mitsubishi nie był funkcjonariuszem Policji.

• Poza kierującym pojazdem nie zatrzymano żadnych innych osób.

• Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby zdarzenie miało charakter umyślny.

• Kierowcy przedstawiono zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

Postępowanie prowadzi Prokuratura. Czynności są w toku, a jedynym wiarygodnym źródłem informacji są organy prowadzące postępowanie.

Z uwagi na charakter sprawy oraz nasilone próby ustalania tożsamości podejrzanego, Policja i Prokuratura nie udzielają żadnych dodatkowych informacji – w tym również takich, które mogłyby pośrednio prowadzić do jego identyfikacji.

Podkreślamy również, że w przestrzeni internetowej pojawiają się treści tworzone w celu generowania zasięgów i kliknięć. Najbardziej „sensacyjne” informacje publikowane w internecie w tej sprawie są nieprawdziwe. Formułowane są w sposób sensacyjny, kontrowersyjny bądź silnie oddziałujący na emocje, ponieważ takie materiały rozchodzą się najszybciej.

Powielając te treści i traktując je jako wiarygodne – nawet jeśli publikowane są przez osoby powszechnie znane - przyczyniamy się jedynie do budowania zasięgów autorowi.

Apelujemy:

• do osób komentujących – o powściągliwość w wyrażaniu opinii opartych na niesprawdzonych, często niewiarygodnych źródłach,

• do publikujących treści – o rzetelną weryfikację informacji przed ich udostępnieniem i opieranie swoich wypowiedzi wyłącznie na faktach, a nie domysłach,

• do wszystkich użytkowników internetu – o krytyczne podejście do treści pojawiających się w sieci.

Zalecamy korzystanie wyłącznie z oficjalnych komunikatów służb. Rozpowszechnianie dezinformacji wprowadza opinię publiczną w błąd i utrudnia prowadzone postępowanie.

Pamiętajcie, że w Internecie nic nie ginie, dlatego każda publikacja niesie za sobą odpowiedzialność jej autora. Pochopne i niepoparte faktami oceny sytuacji, prowadzą do dezinformacji i niepotrzebnego chaosu informacyjnego.

Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność w korzystaniu z Internetu.