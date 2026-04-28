Zlikwidowaliśmy 3 nielegalne salony gier hazardowych Data publikacji 28.04.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze KMP Lublin i lubelskiej Służby Celno-Skarbowej zabezpieczyli 13 nielegalnych automatów do gier hazardowych. Funkcjonariusze prowadzili w ostatnich dniach wspólne działania mające na celu zwalczanie nielegalnego hazardu. Zlikwidowano 3 salony. Kontrola była prowadzona w Lublinie i Bełżycach. Trzy osoby obsługujące lokale usłyszały zarzuty.

Funkcjonariusze wydziału zajmującego się przestępczością gospodarczą KMP w Lublinie we współpracy z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej prowadzili działania mające na celu zwalczanie nielegalnego hazardu. Podczas kontroli prowadzonych w Lublinie i Bełżycach funkcjonariusze zabezpieczyli 13 nielegalnych automatów do gier hazardowych i ponad 18 tysięcy złotych. 3 osoby obsługujące lokale usłyszały już zarzuty.

W Lublinie zlikwidowano 2 nielegalne salony. Znajdowały się tam automaty służące do gier hazardowych. Łącznie w ręce mundurowych trafiło 10 urządzeń do gier oraz blisko 10 tys. zł w gotówce.

W Bełżycach natomiast funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej wspólnie z funkcjonariuszami Policji z Lublina i Bełżyc skontrolowali punkt w centrum miasta, wobec podejrzenia, że może być w nim prowadzona nielegalna działalność. Jak się okazało, nie pomylili się. Wewnątrz znajdowały się 3 automaty do gier. Funkcjonariusze zabezpieczyli urządzenia oraz gotówkę w kwocie ok. 8,5 tys. zł.

Osoby obsługujące lokale usłyszały zarzuty. Za nielegalne prowadzenie tego typu działalności hazardowej grozi kara grzywny oraz do 3 lat pozbawienia wolności.