Nieletni odpowiedzą za rozbój na 14-latku i pobicie jego ojca. Poszło o koszulkę innego klubu piłkarskiego Data publikacji 28.04.2026 Powrót Drukuj Sześciu nieletnich w wieku od 15 do 16 lat odpowie za rozbój i pobicie, do których doszło 19 kwietnia br. na ulicy Paderewskiego w Jaworznie. Sprawcy, działając w grupie, zażądali od 14-latka odzieży z emblematami jaworznickiego klubu piłkarskiego, a jego ojca pobili, gdy próbował stanąć w obronie syna. Policjanci szybko ustalili uczestników zdarzenia i zatrzymali wszystkich sześciu nieletnich. Sprawa trafiła już do sądu rodzinnego.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 19 kwietnia 2026 roku, około godziny 14:30 na ulicy Paderewskiego w Jaworznie. Jak wynika z ustaleń policjantów, 14-latek wraz z ojcem wybrali się na przejażdżkę rowerową. W pewnym momencie na wysokości ulicy Paderewskiego grupa młodych osób podbiegła do 14-letniego chłopca i zażądała od niego oddania koszulki oraz bluzy z napisami jaworznickiego klubu piłkarskiego.

Napastnicy, będąc w grupie działali wspólnie i w porozumieniu. Widząc sytuację, ojciec chłopca zawrócił i wjechał rowerem pomiędzy uczestników, próbując przerwać zdarzenie i obronić syna. W trakcie interwencji przewrócił się, a następnie został zaatakowany przez kilka osób, które kopały go po głowie.

W obawie o zdrowie ojca oraz własne bezpieczeństwo 14-latek oddał sprawcom żądaną odzież. Po zdarzeniu pokrzywdzeni zgłosili sprawę jaworznickiej Policji.

Sprawą natychmiast zajęli się jaworzniccy kryminalni. Dzięki analizie nagrań z monitoringu oraz przeprowadzonym czynnościom operacyjnym policjanci ustalili i zatrzymali sześciu nieletnich w wieku od 15 do 16 lat, którzy, jak wynika ze zgromadzonego materiału, brali udział w rozboju i pobiciu.

W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili również, że motywem działania sprawców była przynależność do innego klubu piłkarskiego. Z zabezpieczonych materiałów dowodowych, w tym zapisów monitoringu oraz analizy telefonów wynikało, że nieletni sympatyzują z innym klubem piłkarskim. To właśnie żądanie wydania odzieży z emblematami konkretnego klubu było bezpośrednią przyczyną agresji i dokonania przestępstwa.

Po zatrzymaniu nieletnich policjanci przeprowadzili z nimi czynności w obecności opiekunów prawnych. Zebrany materiał dowodowy w sprawie rozboju i innych czynów karalnych został przekazany do sądu rodzinnego, który będzie rozpatrywał sprawę w zakresie brania czynnego udziału w przestępstwie oraz zastosowania środków karnych wobec młodocianych przestępców.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,młodociani muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Sąd rodzinny może zastosować wobec nich środki wychowawcze, w tym nadzór kuratora, zobowiązanie do określonego postępowania, skierowanie do ośrodka wychowawczego lub umieszczenie w zakładzie poprawczym.

Podkreślamy!

Każda przemoc, również ta motywowana rywalizacją, czy zamiłowaniem do innej drużyny piłkarskiej, spotyka się ze zdecydowaną reakcją służb i niesie za sobą poważne konsekwencje prawne.

( KWP w Katowicach / mw)





Zdjęcie zrobione przez nieletnich

