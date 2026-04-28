Tymczasowy areszt dla 47-latka w związku z uporczywym nękaniem Data publikacji 28.04.2026 Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Malborku w piątek zatrzymali 47-letniego mieszkańca Malborka, który uporczywie nękał swoich sąsiadów. Sprawca przez ostatnie miesiące m.in. wszczynał awantury, zakłócał spokój oraz wielokrotnie rozpalał ogniska, które groziły rozprzestrzenieniem się ognia na pobliskie budynki. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie siedmiu zarzutów dotyczących uporczywego nękania, którego dopuścił się w warunkach recydywy. Decyzją sądu wobec 47- latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W piątek policjanci zostali zawiadomieni o pożarze jednego z budynków jednorodzinnych w Malborku. Pracujący na miejscu dzielnicowi wstępnie ustalili, że 47-letni mieszkaniec wskazanej w zgłoszeniu posesji rozpalił ognisko bezpośrednio przy budynku, w wyniku czego ogień uszkodził elewację. Na miejscu pracowali także strażacy, którzy ugasili płonące ognisko.

47-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy w celu wykonania czynności procesowych. W tej sprawie policjanci zebrali materiał dowodowy wskazujący na to, że przez ostatnich kilka miesięcy zatrzymany uporczywie nękał swoich sąsiadów, między innymi poprzez wszczynanie awantur, zakłócanie spokoju, wielokrotne rozpalanie ognisk, w których spalał materiały niebezpieczne oraz podrzucenie na teren sąsiadującej posesji trutki na gryzonie.

47-latek usłyszał łącznie siedem zarzutów dotyczących przestępstwa uporczywego nękania, którego ponadto dopuścił się w warunkach recydywy. Decyzją sądu wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.