Kierowca ciężarówki stracił przytomność i uderzył w barierki – na ratunek natychmiast ruszyli wałbrzyscy dzielnicowi i medycy Data publikacji 28.04.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji dolnośląskich policjantów kolejne życie zostało uratowane. Dzielnicowi z Wałbrzycha otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że kierowca ciężarówki uderzył w barierki energochłonne oddzielające pas ruchu od przejścia dla pieszych. Niestety zdarzenie to było wynikiem zawału serca 62-latka. Niezwłocznie podjęta przez ratowników medycznych i policjantów resuscytacja krążeniowo-oddechowa doprowadziła do przywrócenia funkcji życiowych u poszkodowanego mężczyzny.

Do interwencji doszło wczoraj 27 kwietnia br., około godziny 8.30, kiedy to dyżurny stanowiska kierowania Komisariatu Policji II w Wałbrzychu otrzymał zgłoszenie z treści, którego wynikało, że 62-letni mężczyzna zasłabł za kierownicą samochodu ciężarowego. Niestety ze wstępnych ustaleń wynikało, że kierowca miał zawał serca w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki oddzielające pas ruchu od chodnika.

Najbliżej wskazanego w zgłoszeniu miejsca znajdowali się dzielnicowi - st. sierż. Gracjan Przebieracz oraz sierż. Krystian Sobolewski, którzy niezwłocznie udali się na miejsce.

Jako pierwsi na miejsce przybyli dzielnicowi oraz ratownicy medyczni i właśnie w tym momencie rozpoczęła się walka o życie 62-letniego mężczyzny. Medycy i mundurowi przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową, którą nieustannie prowadzono, aż 20 minut. Ostatecznie włożony wysiłek nie poszedł na marne - funkcje życiowe zostały przywrócone i mężczyzna został przetransportowany do placówki medycznej.

