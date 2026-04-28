Dzieci podpaliły zabudowania gospodarcze i spowodowały straty na około 170 tysięcy złotych Data publikacji 28.04.2026 Powrót Drukuj Weekendowa „zabawa” 9-latków zakończyła się pożarem dwóch budynków gospodarczych. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale spłonęły między innymi maszyny rolnicze, a właściciele wstępnie wycenili straty na około 170 tysięcy złotych. W związku z tym, że sprawcami podpalenia byli małoletni, rodzice mogą zostać zobligowani przez sąd do naprawienia szkody. Apelujemy do rodziców o uważność w sprawowaniu opieki nad swoimi dziećmi!

26 kwietnia br. na obrzeżach Nowej Huty doszło do pożaru zabudowań gospodarczych. Strażacy ugasili pożar, a przybyli na miejsce policjanci szybko ustalili, że za podpaleniem prawdopodobnie stoją dzieci. Prowadzone przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji VIII w Krakowie czynności potwierdziły, że to trzech 9-latków podpaliło jeden z budynków, natomiast silny wiatr spowodował, że ogień przeniósł się na sąsiednie zabudowania. Na szczęście wewnątrz nie było ludzi i zwierząt i nikt nie doznał obrażeń w związku z tym zdarzeniem. Natomiast w wyniku pożaru spaleniu uległy dwie stodoły, oraz urządzenia rolnicze, które znajdowały się w jednym z budynków oraz zaparkowany obok ciągnik rolniczy.

Właściciele obiektów wstępnie wycenili swoje straty na łączną kwotę około 170 tysięcy złotych.

W związku z tym, że sprawcami podpalenia są osoby małoletnie, sprawa zostanie przekazana do rozpatrzenia do sądu rodzinnego. Rodzice muszą się też liczyć z tym, że będą musieli naprawić wyrządzoną właścicielom budynków szkodę finansową.

Apelujemy do rodziców i opiekunów o uważność w sprawowaniu opieki nad swoimi pociechami i tłumaczenie dzieciom, jakie mogą być konsekwencje ich nieodpowiedzialnych zachowań!