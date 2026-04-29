Zatrzymani za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Są już w areszcie Data publikacji 29.04.2026 Powrót Drukuj Gorzowscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Do zdarzenia doszło w centrum miasta. Podejrzani usłyszeli zarzuty. Sąd, na wniosek prokuratury, aresztował mężczyzn na trzy miesiące.

Funkcjonariusze gorzowskiej komendy w sobotę, 25 kwietnia br., przed godziną 2.00 zostali poinformowani o leżącym, nieoddychającym mężczyźnie u zbiegu ulic Drzymały i Łokietka. Na miejscu pojawili się policjanci. Służby miały podejrzenia co do okoliczności śmierci 38-latka. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Na miejscu pracowali śledczy, by zebrać jak najwięcej dowodów.

Kryminalni zajęli się wyjaśnianiem sprawy. Prowadzone przez kolejne godziny czynności operacyjne sprawiły, że policjanci ustalili dwóch podejrzanych. W sobotę zostali oni zatrzymani przez funkcjonariuszy na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Obaj zostali przewiezieni do komendy. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że po wymianie zdań 25-latek zaatakował 38-latka, a do ataku dołączył 23-latek.

Zatrzymani usłyszeli w gorzowskiej Prokuraturze Rejonowej zarzut pobicia, którego skutkiem jest śmierć człowieka. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratora aresztował podejrzanych na trzy miesiące.

