Porzucone szczenięta w lesie. Na pomoc ruszyli dzielnicowi Data publikacji 29.04.2026 Powrót Drukuj Pięć szczeniąt pozostawionych w lesie zauważyli dzielnicowi podczas sprawdzania rejonu służbowego. Dzięki ich szybkiej reakcji zwierzęta nie pozostały bez pomocy i trafiły pod opiekę.

Do zdarzenia doszło wczoraj (28.04) na terenie gminy Sarnaki, pomiędzy miejscowościami Chłopków a Stare Litewniki. Policjanci, patrolując podległy rejon, natrafili na pięć szczeniąt znajdujących się w lesie. Zwierzęta były bez opieki. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania. Zaopiekowali się szczeniętami, zapewniając im wodę oraz niezbędną pomoc do czasu przyjazdu pracowników Urzędu Gminy Sarnaki. Zwierzęta zostały przekazane pod dalszą opiekę, gdzie otrzymały właściwe warunki i opiekę weterynaryjną.

„Naprawdę trudno to zrozumieć. Ktoś zostawił takie maluch same, bez żadnej opieki. W takim miejscu nie miały praktycznie żadnych szans. Dobrze, że w porę zostały odnalezione" - podkreślał jeden z interweniujących policjantów.

Przypominamy, że porzucenie zwierzęcia jest przejawem znęcania się nad nim i stanowi przestępstwo.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt sprawcy takiego czynu podlegają karze do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem sankcje są surowsze.