Oszust w rękach łódzkich policjantów Data publikacji 29.04.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z VII Komisariatu Policji w Łodzi zatrzymali 20-latka, który podając się za pracownika banku doprowadził do przekazania mu przez 45-latkę 19 tysięcy złotych w gotówce, a następnie próbował nakłonić ją do wręczenia mu jeszcze dodatkowo 30 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzut dokonania oszustwa, za co grozi mu kara nawet 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany.

Sprawa swój początek miała 21 kwietnia br. Do 45-latki zadzwonił mężczyzna, który podając się za pracownika banku poinformował kobietę, że ktoś usiłuje wziąć kredyt na jej dane i jej pieniądze są zagrożone. Stosując techniki manipulacyjne doprowadził do przekazania oszustom w formach przelewów 26 tysięcy złotych i 19 tysięcy złotych w gotówce. Kiedy kobieta zorientowała się, że mogła paść ofiarą oszustwa zgłosiła się do VII Komisariatu Policji w Łodzi. 22 kwietnia br. w trakcie tej wizyty, otrzymywała kolejne połączenia, w których fikcyjni pracownicy banku ostrzegali ją przed próbą wyłudzenia i proponowali sposoby „ochrony” gotówki, która jeszcze pozostała jej na koncie. Kobieta zgodziła się na propozycję policjantów i postanowiła im pomóc w złapaniu przestępcy na gorącym uczynku.

Podczas kolejnego połączenia fikcyjny pracownik banku nakłaniał ją znowu do podjęcia pieniędzy z konta i przekazania ich osobie, która poda odpowiednie hasło. Funkcjonariusze cały czas obserwowali 45-latkę i miejsce, gdzie miało dojść do przekazania. W pewnym momencie zauważyli ubranego na ciemno mężczyznę, który nerwowo się zachowywał. Odebrał on od kobiety kopertę, w której miały się znajdować pieniądze i zaczął odchodzić. W tej chwili do akcji wkroczyli stróże prawa i zatrzymali 20-latka. Jak się okazało był to ten sam mężczyzna, który dzień wcześniej odbierał środki finansowe, należące do oszukanej 45-latki.

Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, a za to przestępstwo grozi mu kara nawet 8 lat pozbawiania wolności. Decyzją Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa, na wniosek Prokuratora, został on tymczasowo aresztowany.

Dalsze czynności w tej sprawie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź – Górna, prowadzą śledczy z VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Policjanci przypominają!

Pracownicy banku nigdy nie proszą o wypłatę środków z konta i przekazanie ich innej osobie bądź dokonywanie przelewów na tzw. bezpieczne konta. Jeżeli zadzwoni do Ciebie ktoś z taką informacją rozłącz się i sam zadzwoń na infolinię, bądź udaj się do najbliższej placówki, żeby potwierdzić, czy faktycznie twoje pieniądze są zagrożone, A jeżeli padłeś ofiarą oszustwa niezwłocznie zgłoś ten fakt na Policję.