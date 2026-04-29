Czujność policjantów w czasie wolnym – sprawca przestępstwa o charakterze seksualnym zatrzymany Data publikacji 29.04.2026 Powrót Drukuj W minioną niedzielę 26 kwietnia br., w jednej z wrocławskich galerii handlowych w centrum miasta policjant Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszem pionu kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście zatrzymali sprawcę podejrzewanego o przestępstwo o charakterze seksualnym w miejscu publicznym. Sprawca usłyszał zarzut dopuszczenia się innej czynności seksualnej, za które grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło na terenie galerii handlowej. Funkcjonariusz komendy wojewódzkiej, będący poza służbą, na zakupach wraz z rodziną rozpoznał w jednym ze sklepów mężczyznę, którego wizerunek odpowiadał osobie podejrzewanej o wcześniejsze przestępstwo, jakie miało miejsce w połowie marca w środkach komunikacji miejskiej. Po potwierdzeniu podejrzeń podjął interwencję wobec 44-latka, mieszkańca Świdnicy przy wsparciu pracowników ochrony obiektu.

Na miejsce zgłosił się funkcjonariusz, który również był w czasie wolnym od służby z Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście, prowadzący czynności operacyjne w sprawie przestępstwa o charakterze seksualnym, do jakiego doszło w tramwaju kilka tygodni wcześniej. Policjanci współpracowali ze sobą w pracy operacyjnej, co umożliwiło skuteczne skoordynowanie działań i zatrzymanie sprawcy, który jest spoza Wrocławia.

Dzięki zaangażowaniu w działania obu policjantów oraz wcześniejszemu zapoznaniu się z wizerunkiem sprawcy, policjant bez trudu rozpoznał mężczyznę na terenie galerii handlowej, co przyczyniło się do jego szybkiego zatrzymania.

Dzięki współpracy funkcjonariuszy obu komend mężczyzna został przewieziony do Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście, gdzie sporządzono niezbędną dokumentację procesową. Po jej zakończeniu zatrzymany trafił do policyjnego pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

