Odbierali pieniądze od oszukanych osób - zostali tymczasowo aresztowani Data publikacji 29.04.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z komend miejskiej i wojewódzkiej w Olsztynie zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w oszustwach przy wykorzystaniu tak zwanej metody „na policjanta”. Obaj usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. 30-latek jest podejrzany o to, że pięciokrotnie odbierał lub usiłował odebrać gotówkę przekazywaną przez pokrzywdzonych. Jego 24-letni znajomy miał mu w tym pomagać co najmniej dwa razy. Obaj mężczyźni odpowiedzą jako recydywiści.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wspierani przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pracowali nad sprawą oszustwa, do którego doszło 7 kwietnia 2026 r. w Olsztynie.

Tego dnia seniorka z Olsztyna odebrała telefon od osoby podającej się za policjanta pracującego nad sprawą grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Oszuści przekonali pokrzywdzoną i jej męża do tego, aby „ochronili” swoje oszczędności i przekazali je w gotówce „policjantom”, którzy się do nich zgłoszą. Małżeństwo straciło w ten sposób blisko 50 tys. zł.

Kryminalni, pracując nad sprawą wytypowali osoby, które w całym procederze grały rolę policjantów odbierających pieniądze od pokrzywdzonych. Mężczyźni zostali zatrzymani 21 kwietnia 2026 r., kiedy wracali po nieudanej próbie odebrania gotówki w Bartoszycach.

Kryminalni przeanalizowali sposób działania sprawców i porównali go do innych podobnych zdarzeń w całym kraju. W rezultacie zatrzymany 30-latek usłyszał zarzuty udziału w pięciu oszustwach przy wykorzystaniu metody „na policjanta”. Do przestępstw lub usiłowań ich popełnienia dochodziło w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim i wielkopolskim.

Z zebranych przez funkcjonariuszy materiałów dowodowych wynikało, że drugi zatrzymany - 24-latek co najmniej dwa razy pomógł swojemu starszemu znajomemu w odebraniu pieniędzy.

Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani, w przeszłości odsiadywali już wyroki za podobne przestępstwa, odpowiedzą zatem jako recydywiści. W takim przypadku grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Olsztynie /aw)