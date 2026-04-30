Bezpieczna Majówka 2026 Data publikacji 30.04.2026 Powrót Drukuj Przed nami tzw. długi majowy weekend – czyli czas wzmożonego ruchu na drogach. Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwać będą policjanci ruchu drogowego, w tym policyjne grupy SPEED.

Policjanci będą ułatwiać ruch pojazdów, szczególnie na głównych drogach wyjazdowych i dojazdowych do wielu miejscowości i dużych miast. W przypadku poważnych utrudnień w ruchu podejmą czynności zmierzające do przywrócenia jego płynności między innymi poprzez kierowanie ruchem czy kierowanie pojazdów na drogi objazdowe.

Podczas pełnienia służby funkcjonariusze będą również sprawdzać stan trzeźwości kierujących, korzystanie z pasów bezpieczeństwa i właściwe przewożenie dzieci w pojazdach. Będą także podejmować stanowcze interwencje w związku z nieprawidłowymi zachowaniami kierowców samochodów wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych (szczególnie w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych), rowerzystów, kierujących hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego, urządzeniami wspomagającymi ruch, motorowerzystów czy motocyklistów. Warto w tym miejscu przypomnieć o trwającej do 25 czerwca akcji profilaktycznej promującej właściwe zachowania wobec innych użytkowników drogi pn. „Jednośladem bezpiecznie do celu”.

Wyjeżdżamy na wypoczynek, spotykamy się z bliskimi i korzystamy z wiosennej pogody, pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od każdego z nas. Przestrzegajmy ograniczeń prędkości, zachowujmy bezpieczny odstęp i nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu.

Apelujemy o rozwagę i koncentrację, chwila nieuwagi może prowadzić do tragedii. Planujmy podróż z wyprzedzeniem, róbmy przerwy podczas dłuższej jazdy. Niech tegoroczna majówka będzie czasem bezpiecznego wypoczynku i szczęśliwych powrotów do domu.

Jednocześnie przypominamy, że 30 kwietnia i 2 maja br. od godz. 18:00 do 22:00 oraz 1 i 3 maja br. od godz. 8:00 do 22:00, obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu niektórych pojazdów na drogach, Dz.U . z 2023 r. poz . 2423).

(Biuro Ruchu Drogowego KGP )