Zainwestował by pomnożyć oszczędności i padł ofiarą oszustów. Policja ostrzega przed fałszywymi platformami inwestycyjnymi Data publikacji 29.04.2026 Powrót Drukuj 28 kwietnia br., do Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach zgłosił się mężczyzna, który padł ofiarą oszustwa internetowego. Skuszony wizją szybkiego zysku i „inteligentnego” inwestowania przy użyciu nowoczesnych technologii, stracił bardzo dużą sumę pieniędzy.

Z relacji poszkodowanego wynika, że natrafił w internecie na ofertę inwestowania środków finansowych za pośrednictwem platformy wykorzystującej rzekomo sztuczną inteligencję. Reklamy przedstawiały łatwy i szybki sposób pomnażania kapitału, a wiarygodność oferty wzmacniały filmy z udziałem osób podających się za zadowolonych inwestorów, którzy opowiadali o wysokich zyskach.

Mężczyzna, nie posiadając doświadczenia w inwestowaniu, zdecydował się zaufać platformie. Po rejestracji został objęty „indywidualną opieką analityka”, który instruował go, jak dokonywać kolejnych wpłat oraz jakie decyzje inwestycyjne podejmować. Poszkodowany otrzymał dostęp do konta inwestycyjnego, na którym mógł obserwować rzekome zyski. Saldo systematycznie rosło, co utwierdzało go w przekonaniu, że inwestycja przynosi realne korzyści. Z czasem mężczyzna wpłacał coraz większe kwoty - nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych jednorazowo. Pieniądze przekazywał na różne sposoby: zarówno poprzez wpłatomaty, jak i bezpośrednio osobom podającym się za kurierów firmy inwestycyjnej, którzy odbierali gotówkę. Schemat działania oszustów zmienił się w momencie, gdy na koncie zaczęły pojawiać się rzekome problemy techniczne. Poszkodowany był informowany o błędach systemowych, a jego saldo zaczęło gwałtownie spadać. Nakładano na niego kolejne „opłaty” i „kary inwestycyjne”, które miały umożliwić odblokowanie środków. Ostatecznie dostęp do konta został zablokowany, a kontakt z rzekomymi doradcami urwał się. Dopiero wtedy mężczyzna zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Policjanci podkreślają, że podobne przypadki zdarzają się coraz częściej. Niemal każdego dnia do Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach zgłaszają się osoby, które zostały oszukane, często tracąc oszczędności całego życia.

Jak działają oszuści?

Przestępcy wykorzystują profesjonalnie przygotowane strony internetowe, reklamy w mediach społecznościowych oraz zmanipulowane materiały wideo. Często powołują się na nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja czy automatyczne systemy inwestycyjne. Kluczowym elementem jest szybkie wzbudzenie zaufania i przekonanie ofiary, że ma do czynienia z wyjątkową okazją.

Na co uważać?

obietnice wysokich zysków bez ryzyka,

presja czasu i zachęcanie do szybkich decyzji,

kontakt z „doradcą”, który namawia do kolejnych wpłat,

brak możliwości wypłaty środków mimo widocznych „zysków”,

nietypowe formy przekazywania pieniędzy (gotówka, wpłatomaty, pośrednicy).

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczone zaufanie wobec ofert inwestycyjnych znalezionych w internecie. Szybki i łatwy zysk to najczęściej jedynie przynęta przygotowana przez oszustów. W rzeczywistości jedynymi beneficjentami takich „inwestycji” są przestępcy, którzy wykorzystują naiwność i brak doświadczenia swoich ofiar.