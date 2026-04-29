Zatrzymani za brutalne ataki nad Wartą. Pięciu podejrzanych w rękach policji Data publikacji 29.04.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji Poznań – Stare Miasto, przy wsparciu poznańskich wywiadowców oraz policjantów Oddziałów Prewencji Policji KWP w Poznaniu, zatrzymali łącznie pięciu mężczyzn podejrzanych o rozboje, pobicia oraz uszkodzenia ciała. Do przestępstw dochodziło na przełomie marca i kwietnia w rejonie Wartostrady.

Sprawa swój początek miała 27 marca, kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie o brutalnym ataku w rejonie Wartostrady przy moście Rocha w Poznaniu. Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc go i kopiąc po całym ciele. Sprawcy, działając wspólnie i w porozumieniu, używając przemocy dokonali rozboju – zabrali pokrzywdzonemu niewielką ilość gotówki, papierosy oraz szalik, po czym uciekli z miejsca zdarzenia.

W wyniku ataku pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń w obrębie głowy i twarzy, w tym złamania oczodołu. Sprawą natychmiast zajęli się śledczy z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto.

Analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu oraz intensywna praca operacyjna pozwoliły ustalić, że ta sama grupa mężczyzn była odpowiedzialna również za inne zdarzenia o podobnym charakterze. W jednym z nich sprawcy najpierw zaczepili słownie grupę młodych ludzi przebywających nad Wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn, uderzając go i kopiąc po całym ciele.

To jednak nie był koniec agresji. W trakcie oddalania się z miejsca zdarzenia jeden z napastników rzucił w kierunku pokrzywdzonych szklaną butelką. Przedmiot trafił w rękę kobiety, powodując jej rozcięcie i narażając ją na poważniejsze konsekwencje zdrowotne.

Skrupulatna praca kryminalnych szybko przyniosła pierwsze efekty. 10 kwietnia, w wyniku skoordynowanych działań policjantów z Komisariatu Policji Poznań – Stare Miasto, wywiadowców oraz funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji KWP w Poznaniu, zatrzymano pierwszych czterech podejrzanych. Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko odnalezieni i obezwładnieni. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Okazali się nimi mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat. Jeden z zatrzymanych posiadał przy sobie środki odurzające.

To nie zakończyło działań funkcjonariuszy. Dalsza intensywna praca operacyjna doprowadziła do zatrzymania kolejnej osoby powiązanej ze sprawą. Wszyscy zatrzymani to rówieśnicy. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju. Dodatkowo jeden z 20-latków odpowie także za uszkodzenie ciała oraz posiadanie narkotyków.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto sąd zdecydował o zastosowaniu wobec całej piątki tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.