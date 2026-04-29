Strzały w Pogórzu i szybka reakcja puckich policjantów Data publikacji 29.04.2026 Powrót Drukuj W niedzielne popołudnie policjanci interweniowali w Pogórzu po zgłoszeniu o mężczyźnie poruszającym się ulicą z przedmiotem przypominającym broń. W trakcie zdarzenia sprawca oddał strzały w stronę samochodu kierującego. Funkcjonariusze szybko ustalili i zatrzymali podejrzanego.

W niedzielę, w godzinach popołudniowych, funkcjonariusze z Kosakowa, pojechali na jedną z ulic w Pogórzu, gdzie według zgłoszenia miał znajdować się mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń.

Na miejscu policjanci ustalili, że 43-letni mieszkaniec powiatu puckiego, wyjeżdżając ze swojej posesji, zauważył mężczyznę, który szedł w jego kierunku i chciał, aby ten zatrzymał samochód. Nieznany mu mężczyzna podszedł do auta i oddał kilka strzałów w kierunku pojazdu, po czym się oddalił.

43-latek od razu powiadomił oficera dyżurnego, który do Pogórza skierował policjantów z puckiej komendy. Na podstawie zebranych informacji, rozmów ze świadkami oraz własnej wiedzy, policjanci z patrolówki rozpoczęli poszukiwania sprawcy.

Mundurowi podczas patrolowania terenu rozpoznali mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi. Na widok policjantów podjął ucieczkę, ale został szybko ujęty i obezwładniony.

Podczas kontroli przy mężczyźnie, policjanci ujawnili schowaną za paskiem kominiarkę oraz przedmiot przypominający broń.

20-latek z Gdyni, usłyszał zarzut kierowania gróźb i uszkodzenia samochodu przy użyciu broni ASG. Po przeprowadzeniu czynności pod nadzorem prokuratury, materiał dowodowy został skierowany do sądu. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania.