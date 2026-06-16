Narodowe Biuro Śledcze Policji - nowy filar bezpieczeństwa Polski Data publikacji 16.06.2026 Powrót Drukuj Przed laty symbolem przestępczości zorganizowanej były gangi działające na ulicach polskich miast. Dziś ich następcy coraz częściej rekrutują członków w sieci, ukrywają majątek w kryptowalutach, wykorzystują sztuczną inteligencję, a swoje działania łączą z cyberatakami, sabotażem czy dezinformacją. Ostatnie wydarzenia związane z sytuacją za wschodnią granicą Polski pokazują, że współczesne zagrożenia nie znają granic między światem realnym i cyfrowym. Przestępczość zorganizowana ewoluuje, przybierając formę zagrożeń hybrydowych, które wymagają równie nowoczesnej odpowiedzi państwa. Utworzenie Narodowego Biura Śledczego Policji pozwoli połączyć doświadczenia śledczych, zdobyte w walce z najgroźniejszymi grupami przestępczymi ostatnich dekad z najnowocześniejszymi narzędziami analitycznymi, cybernetycznymi i operacyjnymi. Nowa, wyspecjalizowana jednostka ma zapewnić jeszcze skuteczniejsze, szybsze i bardziej skoordynowane działania Policji wobec najpoważniejszych form przestępczości.

Odpowiedź na nowe zagrożenia

Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, a wraz z nim także charakter zagrożeń. Sabotaż, dywersja, podpalenia, próby naruszenia infrastruktury krytycznej czy ingerencje w przestrzeń powietrzną naszego kraju to zjawiska, które wymagają natychmiastowej, skoordynowanej reakcji. W odpowiedzi na te wyzwania, jako nowy filar bezpieczeństwa państwa łączący doświadczenie służb kryminalnych z nowoczesnymi narzędziami i analizą operacyjną, powstaje Narodowe Biuro Śledcze Policji.

NBŚP będzie wyspecjalizowaną jednostką organizacyjną Policji, która jako pierwsza w historii uzyska kompleksowe kompetencje, narzędzia i rozwiązania pozwalające na sprawne i profesjonalne zwalczanie zarówno przestępczości konwencjonalnej, jak i tej o charakterze hybrydowym, w której sprawcy wykorzystują najnowsze technologie, w tym rozwiązania z zakresu informatyki i sztucznej inteligencji. Mowa tu o działaniach wymierzonych w najpoważniejsze zagrożenia, takie jak akty terroru o charakterze kryminalnym, sabotaż czy dywersję, a także przestępczość zorganizowaną, w tym kryminalną, narkotykową, ekonomiczną oraz korupcyjną. Istotnym obszarem aktywności NBŚP będzie również zwalczanie cyberprzestępczości o zorganizowanym i najpoważniejszym charakterze obejmującym m.in. ataki hakerskie, DDoS, złośliwe oprogramowanie czy działalność w ramach tzw. bulletproof hostingu. Nie ma dziś bowiem zorganizowanej grupy przestępczej, która nie działałaby także w sieci.

Doświadczenie i technologia

Dla zapewnienia najwyższej skuteczności działania NBŚP zostanie wyposażone w nowoczesne stanowisko kierowania, które będzie pełniło funkcję centrum operacyjnego do koordynacji działań operacyjno-śledczych, w tym także tych związanych z aktami terroru i sabotażu w cyberprzestrzeni. W każdym garnizonie Policji powstaną pracownie informatyki śledczej, a w strukturze centralnej funkcjonować ma Zarząd Wywiadu odpowiedzialny m.in. za prowadzenie zaawansowanych analiz, w tym strategicznych, kryminalnych oraz związanych z obrotem kryptowalutami.

Nowa jednostka zostanie również wyposażona w komponent odpowiedzialny za rozpoznanie i zwalczanie przestępczości z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, a także w rozwiązania umożliwiające skuteczne przeciwdziałanie najpoważniejszym przestępstwom popełnianym przez cudzoziemców. Istotnym elementem funkcjonowania NBŚP będzie także system szkoleń zawodowych, który pozwoli na stałe podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy. Dla zwiększenia efektywności odzyskiwania mienia pochodzącego z działalności przestępczej powołane zostaną również specjalne zespoły do spraw odzysku mienia.

Nowoczesna struktura

Ze względu na swoją specyfikę Narodowe Biuro Śledcze Policji będzie integrować cztery obszary służby: śledczą, kryminalną, zwalczania cyberprzestępczości oraz wspomagającą. Zarządy terenowe NBŚP zostaną ulokowane we wszystkich garnizonach Policji w Polsce, co zapewni jednolitość działania i szybkie reagowanie na zagrożenia niezależnie od miejsca ich wystąpienia.

Kolejny etap – legislacja

Integracja struktur nie jest nowością w historii Policji. Już w 2000 roku połączenie wyspecjalizowanych biur doprowadziło do powstania Centralnego Biura Śledczego - jednostki, która skutecznie odpowiadała na rozwój przestępczości zorganizowanej w tamtym okresie. Dziś Policja ponownie staje przed koniecznością dostosowania struktur do zmieniającej się rzeczywistości, tym razem w erze cyfrowej i zagrożeń hybrydowych.

Projekt utworzenia wyspecjalizowanej komórki jest obecnie w fazie legislacyjnej. Dokument trafił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie poddany jest dalszym analizom i procedurom formalnym. To właśnie na tym etapie zapadną ostateczne decyzje dotyczące kształtu prawnego i organizacyjnego nowej jednostki.

Utworzenie Narodowego Biura Śledczego Policji to ważny krok w kierunku wzmocnienia zdolności państwa do reagowania na nowe formy przestępczości i zagrożeń, które coraz częściej przekraczają tradycyjne granice i wykorzystują zaawansowane technologie. To inwestycja w bezpieczeństwo, która odpowiada na realne potrzeby współczesności. Jednostka ta będzie reagować na każde poważne zagrożenie.

Policja musi się zmieniać, aby skutecznie dbać o bezpieczeństwo w całym kraju.

Tekst: Agnieszka Włodarska, BKS KGP

Film: podkom. Tomasz Lis, BKS KGP