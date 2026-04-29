Ponad 4 kilogramy narkotyków w mieszkaniu na LSM. 34-latek tymczasowo aresztowany Data publikacji 29.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału narkotykowego KMP w Lublinie zatrzymali 34-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. W mieszkaniu zajmowanym przez mężczyznę funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 4 kilogramy mefedronu oraz 360 gramów marihuany. 34-latek usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W trakcie przeszukania do lokalu przyszedł drugi mężczyzna — osoba poszukiwana, przy której policjanci ujawnili narkotyki.

Zatrzymanie 34-latka było wynikiem ustaleń operacyjnych policjantów z wydziału narkotykowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Funkcjonariusze weszli do jednego z mieszkań w dzielnicy LSM, gdzie zgodnie z posiadanymi informacjami mogły znajdować się środki odurzające i substancje psychotropowe.

Podczas przeszukania lokalu policjanci odnaleźli prawie 4 kilogramy mefedronu oraz 360 gramów marihuany. Oprócz środków odurzających i substancji psychotropowych zabezpieczyli również wagi elektroniczne oraz woreczki wykorzystywane do porcjowania i pakowania narkotyków. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie 34-letniego mieszkańca Lublina.

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty uczestniczenia w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Interwencja miała również nieoczekiwany ciąg dalszy. W czasie przeszukania do mieszkania przyszedł drugi mężczyzna. Szybko okazało się, że jest osobą poszukiwaną, a przy sobie miał marihuanę oraz heroinę. On również został zatrzymany i będzie odpowiadał za swoje czyny.

Za uczestniczenie w obrocie znacznymi ilościami narkotyków grozi do 12 lat więzienia.