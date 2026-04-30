127 nieuprawnionych transakcji na ponad milion złotych Data publikacji 30.04.2026 Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, prowadzą śledztwo w sprawie włamania i kradzieży środków pieniężnych z rachunków bankowych co najmniej dwóch klientów banku, na kwotę nie mniejszą niż milion złotych. Kobieta, po uprzednim przejęciu narzędzi do autoryzacji przelewów klientów dokonała szeregu nieuprawnionych transakcji. Przez blisko 3 lata, zrealizowała łącznie 127 transakcji na ponad milion złotych. Mieszkanka Rzeszowa usłyszała prokuratorskie zarzuty.

W minioną środę, funkcjonariusze Wydziału dw . z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, zatrzymali 48-letnią pracownicę jednego z banków. Kobieta miała dopuścić się przestępstwa kradzieży środków pieniężnych z rachunków bankowych co najmniej dwóch klientów banku, na kwotę nie mniejszą niż 1 041 602 zł.

Policjanci ustalili, że podejrzana, po uprzednim przejęciu narzędzi do autoryzacji przelewów klientów dokonała szeregu nieuprawnionych transakcji stanowiących kradzież z włamaniem. W okresie od 3 października 2023 roku do 21 lutego 2026 roku, zrealizowała łącznie 127 transakcji na rachunki bankowe prowadzone na rzecz swojej matki, do których miała dostęp.

Jak ustalili, mieszkanka Rzeszowa, środki pieniężne pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem przestępstw posiadała, używała, ukrywała i dokonywała ich transferu przez realizację licznych transakcji pomiędzy rachunkami bankowymi założonymi na dane osób, nad którymi to kontami sprawowała faktyczną kontrolę. Z tych środków także spłacała i zawierała kolejne pożyczki gotówkowe w parabankach, czym mogła udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia oraz ich wykrycie.

W miniony piątek, w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie zatrzymanej przedstawione zostały zarzuty z art. 279§1 kk (kradzież z włamaniem) oraz 299§1 kk (pranie pieniędzy). Mieszkanka Rzeszowa przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia.

Wobec podejrzanej zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policyjnego. Grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności.