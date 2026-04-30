14 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości - zatrzymali go dolnośląscy "łowcy głów" Data publikacji 30.04.2026 Powrót Drukuj "Łowcy głów" z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej namierzyli i zatrzymali poszukiwanego od 14 lat mieszkańca powiatu strzelińskiego. Mężczyzna poszukiwany był za liczne przestępstwa m.in. udział w obrocie środkami odurzającymi i psychotropowymi, usiłowanie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, kierowanie gróźb karalnych, jak również rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

W 2010 roku na terenie powiatu strzelińskiego półświatek przestępczy trudnił się procederem narkotykowym, pobiciami czy rozbojami. Jednym z przestępców tego czasu był mieszkaniec powiatu strzelińskiego, który dopuścił się brutalnego pobicia z użyciem noża. Pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń ciała w postaci ran brzucha. Za ten czyn sąd w 2012 roku skazał sprawcę na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto mężczyzna podejrzewany był o handel narkotykami i bronią. Od tego czasu zaczął się ukrywać.

Poszukiwany w celu uniknięcia odpowiedzialności za swoje czyny zerwał całkowicie kontakty rodzinne i wyjechał poza granicę kraju.

Na tym etapie swojego „nowego” życia mężczyzna przybrał nową tożsamość, zmienił swój wygląd. Z posiadanych wówczas informacji wynikało, że może przebywać na terenie Wielkiej Brytanii, jednak po pewnym czasie i tam ślad się urwał.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wytężone działania operacyjne realizowane na szeroką skalę, pozwoliły ustalić fałszywą tożsamość ukrywającego się mieszkańca powiatu strzelińskiego. Diametralnie zmienił on swój wizerunek. Zdjęcia sprzed kilku lat, które posiadały organy ścigania, były już nieaktualne - poszukiwany zlikwidował nawet swoje blizny poprzez zabiegi chirurgii plastycznej. Jak się później okazało, mężczyzna przyjeżdżał kilkukrotnie na teren Polski i za każdym razem legitymował się swoją nową tożsamością. Niemniej jednak w trakcie pobytu na terenie różnych miast był ostrożny i unikał kontaktu nawet z rodziną oraz bliskimi.

Pomimo tych wszystkich zabiegów policjanci i tak trafili na jego trop. Ostatnie miejsce jego pobytu w Polsce znajdowało się na terenie powiatu wałbrzyskiego, z którego przeniósł się na kilka dni do Oławy. To właśnie tam został namierzony i ostatecznie zatrzymany przez dolnośląskich "łowców głów”.

W trakcie zatrzymania mężczyzna był całkowicie zaskoczony. Po 14 latach ukrywania się liczył, że dalej będzie skuteczny w swoich działaniach maskujących i doczeka momentu przedawnienia karalności za czyny przestępcze, których sie dopuścił.

( KWP we Wrocławiu / mw)