Nękał nastolatkę z pomocą sztucznej inteligencji Data publikacji 30.04.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Jaworzna zatrzymali 30-letniego mężczyznę, podejrzanego o uporczywe nękanie oraz kierowanie gróźb wobec 18-letniej mieszkanki Jaworzna i jej matki. Sprawca wykorzystywał w tym celu m.in. sztuczną inteligencję, tworząc z jej udziałem filmy, w których w głównej roli „obsadzał” nastolatkę i jej matkę. Wymyślane scenariusze miały w natarczywy sposób nękać i zastraszać pokrzywdzoną. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie.

Kryminalni z Jaworzna zatrzymali 30-letniego mieszkańca miasta, podejrzanego o uporczywe nękanie 18-latki oraz kierowanie gróźb karalnych wobec niej i członków jej rodziny.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna przez dłuższy czas uporczywie kontaktował się z pokrzywdzoną, wysyłając do niej od kilku do kilkunastu wiadomości dziennie. Pomimo wyraźnego sprzeciwu kobiety oraz blokowania przez nią kolejnych kont, podejrzany zakładał nowe profile i kontynuował swoje działania.

Sprawca kierował do pokrzywdzonej wiadomości o charakterze wulgarnym i seksualnym, a także tworzył wyobrażone relacje, które przedstawiał jako rzeczywiste. Dodatkowo wykorzystywał sztuczną inteligencję do generowania i przerabiania materiałów - w tym zdjęć oraz filmów, w których symulował przemoc wobec członka rodziny kobiety. Jak ustalili policjanci, mężczyzna nachodził również pokrzywdzoną w miejscu zamieszkania, a swoje działania rozszerzył na jej najbliższych. Wysyłał im obraźliwe wiadomości oraz kierował groźby, które wzbudziły uzasadnioną obawę ich spełnienia.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie 30-latkowi zarzutów uporczywego nękania oraz gróźb karalnych. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Na wniosek policjantów oraz prokuratora, sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

( KWP Katowicach / mw)