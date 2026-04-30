Majówka pod kontrolą - jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich Data publikacji 30.04.2026 Powrót Drukuj Długi weekend majowy sprzyja wyjazdom i aktywnemu wypoczynkowi. To także czas zwiększonego ruchu na drogach, w miejscowościach turystycznych i na szlakach. Choć nad bezpieczeństwem będą czuwać służby, każdy z nas powinien pamiętać o podstawowych zasadach ostrożności.

Ostrożnie przy rezerwacji noclegów

Wyszukując nocleg, zwłaszcza w atrakcyjnej lokalizacji i niskiej cenie, należy zachować szczególną czujność. Oszuści wykorzystują sezon turystyczny, publikując nieprawdziwe ogłoszenia. Aby uniknąć problemów z rezerwacją lokum na majowy wypoczynek:

nie podejmuj decyzji pod wpływem pośpiechu,

sprawdź, czy dany obiekt faktycznie istnieje,

korzystaj ze znanych i sprawdzonych serwisów rezerwacyjnych,

nie klikaj w linki do płatności przesyłane przez nieznane osoby,

gromadź wszystkie dokumenty związane z rezerwacją i wpłatą.

Zabezpiecz mieszkanie przed wyjazdem

Wyjazd na kilka dni powinien być poprzedzony sprawdzeniem, czy mieszkanie lub dom są odpowiednio zabezpieczone. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do znacznych strat materialnych. Przed wyjazdem warto:

sprawdzić zamknięcie drzwi, okien i bram,

odciąć dopływ wody i gazu,

usunąć z widocznych miejsc wartościowe przedmioty,

powstrzymać się od publikowania informacji o planowanym wyjeździe w Internecie,

powiadomić zaufaną osobę lub sąsiada o swojej nieobecności.

Uważaj w sklepach i miejscach publicznych

W tłumie łatwo stracić czujność. Złodzieje wykorzystują pośpiech, rozproszenie i nieuwagę. Dla własnego bezpieczeństwa:

noś dokumenty i pieniądze w bezpiecznych, zamkniętych kieszeniach lub torebkach,

nie trzymaj telefonu w tylnej kieszeni spodni,

osobno przechowuj dokumenty, klucze i gotówkę,

chroń PIN przed wzrokiem osób postronnych.

Nad wodą - nie lekceważ zagrożeń

Choć pogoda w maju zachęca do wypoczynku nad jeziorem czy rzeką, należy pamiętać, że nie zawsze jest to bezpieczne. Zwróć szczególną uwagę na to, aby:

nie spuszczać dzieci z oczu,

nie przeceniać swoich możliwości w kontakcie z zimną wodą,

sprawdzać stan sprzętu pływającego,

podczas korzystania ze sprzętu pływającego zawsze zakładać kamizelkę ratunkową,

uprzedzać bliskich o planowanym miejscu swojego pobytu.

W góry tylko z przygotowaniem

Górskie szlaki w czasie Majówki cieszą się dużą popularnością. Warto jednak pamiętać, że nawet pozornie łatwa trasa może okazać się wymagająca. Przed wyprawą:

sprawdź warunki pogodowe i komunikaty turystyczne,

dopasuj trasę do swoich możliwości,

zabierz wodę, jedzenie i odpowiednią do pogody odzież,

naładuj telefon i zapisz numery alarmowe,

zainstaluj aplikację „RATUNEK”.

Bezpieczeństwo podczas grillowania

Majówka to również czas wspólnego grillowania. Aby ten sposób spędzania wolnego czasu był przyjemny i bezpieczny, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad:

grilluj wyłącznie na świeżym powietrzu i nigdy nie przenoś grilla do zamkniętych pomieszczeń, ponieważ grozi to pożarem lub zaczadzeniem,

przed rozpaleniem upewnij się, że grill stoi stabilnie i nie grozi mu przewrócenie,

do rozpalania używaj wyłącznie przeznaczonych do tego rozpałek dostępnych w sklepach,

nie stosuj benzyny, alkoholu ani innych łatwopalnych cieczy,

trzymaj w pobliżu butelkę z wodą, aby w razie potrzeby szybko przygasić płomień,

nie pozostawiaj palącego się grilla bez nadzoru osoby dorosłej,

jeśli w pobliżu znajdują się dzieci, zabezpiecz rozpałkę, szczególnie tę w płynie,

po zakończeniu grillowania upewnij się, że grill został całkowicie wygaszony,

pamiętaj, że nie wolno rozpalać grilla w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu, chyba że odbywa się to w miejscu wyznaczonym do tego celu,

grillowanie na balkonach budynków wielorodzinnych, może stwarzać zagrożenie pożarowe, być uciążliwe dla sąsiadów i naruszać obowiązujące przepisy prawne, w tym regulamin spółdzielni mieszkaniowej.

Bezpieczeństwo podczas ogniska

Majówkowy wypoczynek często wiąże się także z rozpalaniem ognisk. Również w tym przypadku należy zachować rozwagę i stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa:

rozpalaj ognisko wyłącznie w miejscach dozwolonych lub specjalnie do tego wyznaczonych,

nie rozpalaj ognia w pobliżu lasów, zabudowań, suchych traw ani innych łatwopalnych materiałów,

przed rozpaleniem odpowiednio przygotuj miejsce i upewnij się, że ogień nie będzie mógł się łatwo rozprzestrzenić,

nie używaj do rozpalania substancji łatwopalnych, które mogą spowodować gwałtowne zajęcie się ogniem,

nie pozostawiaj ogniska bez nadzoru, nawet na krótki czas,

zwracaj szczególną uwagę na dzieci i nie pozwalaj im zbliżać się do ognia bez opieki dorosłych,

po zakończeniu spotkania dokładnie wygaś ognisko,

zalej palenisko wodą i sprawdź, czy nie pozostał żar, który mógłby doprowadzić do ponownego zaprószenia ognia.

Bezpieczny wypoczynek to taki, który jest dobrze zaplanowany i oparty na rozsądku. Ostrożność, przewidywanie i odpowiedzialność mogą skutecznie ograniczyć ryzyko wielu niebezpiecznych sytuacji.

Życzymy wszystkim udanego, spokojnego i bezpiecznego długiego weekendu majowego.