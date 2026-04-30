Majówka pod kontrolą - jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich
Długi weekend majowy sprzyja wyjazdom i aktywnemu wypoczynkowi. To także czas zwiększonego ruchu na drogach, w miejscowościach turystycznych i na szlakach. Choć nad bezpieczeństwem będą czuwać służby, każdy z nas powinien pamiętać o podstawowych zasadach ostrożności.
Ostrożnie przy rezerwacji noclegów
Wyszukując nocleg, zwłaszcza w atrakcyjnej lokalizacji i niskiej cenie, należy zachować szczególną czujność. Oszuści wykorzystują sezon turystyczny, publikując nieprawdziwe ogłoszenia. Aby uniknąć problemów z rezerwacją lokum na majowy wypoczynek:
- nie podejmuj decyzji pod wpływem pośpiechu,
- sprawdź, czy dany obiekt faktycznie istnieje,
- korzystaj ze znanych i sprawdzonych serwisów rezerwacyjnych,
- nie klikaj w linki do płatności przesyłane przez nieznane osoby,
- gromadź wszystkie dokumenty związane z rezerwacją i wpłatą.
Zabezpiecz mieszkanie przed wyjazdem
Wyjazd na kilka dni powinien być poprzedzony sprawdzeniem, czy mieszkanie lub dom są odpowiednio zabezpieczone. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do znacznych strat materialnych. Przed wyjazdem warto:
- sprawdzić zamknięcie drzwi, okien i bram,
- odciąć dopływ wody i gazu,
- usunąć z widocznych miejsc wartościowe przedmioty,
- powstrzymać się od publikowania informacji o planowanym wyjeździe w Internecie,
- powiadomić zaufaną osobę lub sąsiada o swojej nieobecności.
Uważaj w sklepach i miejscach publicznych
W tłumie łatwo stracić czujność. Złodzieje wykorzystują pośpiech, rozproszenie i nieuwagę. Dla własnego bezpieczeństwa:
- noś dokumenty i pieniądze w bezpiecznych, zamkniętych kieszeniach lub torebkach,
- nie trzymaj telefonu w tylnej kieszeni spodni,
- osobno przechowuj dokumenty, klucze i gotówkę,
- chroń PIN przed wzrokiem osób postronnych.
Nad wodą - nie lekceważ zagrożeń
Choć pogoda w maju zachęca do wypoczynku nad jeziorem czy rzeką, należy pamiętać, że nie zawsze jest to bezpieczne. Zwróć szczególną uwagę na to, aby:
- nie spuszczać dzieci z oczu,
- nie przeceniać swoich możliwości w kontakcie z zimną wodą,
- sprawdzać stan sprzętu pływającego,
- podczas korzystania ze sprzętu pływającego zawsze zakładać kamizelkę ratunkową,
- uprzedzać bliskich o planowanym miejscu swojego pobytu.
W góry tylko z przygotowaniem
Górskie szlaki w czasie Majówki cieszą się dużą popularnością. Warto jednak pamiętać, że nawet pozornie łatwa trasa może okazać się wymagająca. Przed wyprawą:
- sprawdź warunki pogodowe i komunikaty turystyczne,
- dopasuj trasę do swoich możliwości,
- zabierz wodę, jedzenie i odpowiednią do pogody odzież,
- naładuj telefon i zapisz numery alarmowe,
- zainstaluj aplikację „RATUNEK”.
Bezpieczeństwo podczas grillowania
Majówka to również czas wspólnego grillowania. Aby ten sposób spędzania wolnego czasu był przyjemny i bezpieczny, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad:
- grilluj wyłącznie na świeżym powietrzu i nigdy nie przenoś grilla do zamkniętych pomieszczeń, ponieważ grozi to pożarem lub zaczadzeniem,
- przed rozpaleniem upewnij się, że grill stoi stabilnie i nie grozi mu przewrócenie,
- do rozpalania używaj wyłącznie przeznaczonych do tego rozpałek dostępnych w sklepach,
- nie stosuj benzyny, alkoholu ani innych łatwopalnych cieczy,
- trzymaj w pobliżu butelkę z wodą, aby w razie potrzeby szybko przygasić płomień,
- nie pozostawiaj palącego się grilla bez nadzoru osoby dorosłej,
- jeśli w pobliżu znajdują się dzieci, zabezpiecz rozpałkę, szczególnie tę w płynie,
- po zakończeniu grillowania upewnij się, że grill został całkowicie wygaszony,
- pamiętaj, że nie wolno rozpalać grilla w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu, chyba że odbywa się to w miejscu wyznaczonym do tego celu,
- grillowanie na balkonach budynków wielorodzinnych, może stwarzać zagrożenie pożarowe, być uciążliwe dla sąsiadów i naruszać obowiązujące przepisy prawne, w tym regulamin spółdzielni mieszkaniowej.
Bezpieczeństwo podczas ogniska
Majówkowy wypoczynek często wiąże się także z rozpalaniem ognisk. Również w tym przypadku należy zachować rozwagę i stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa:
- rozpalaj ognisko wyłącznie w miejscach dozwolonych lub specjalnie do tego wyznaczonych,
- nie rozpalaj ognia w pobliżu lasów, zabudowań, suchych traw ani innych łatwopalnych materiałów,
- przed rozpaleniem odpowiednio przygotuj miejsce i upewnij się, że ogień nie będzie mógł się łatwo rozprzestrzenić,
- nie używaj do rozpalania substancji łatwopalnych, które mogą spowodować gwałtowne zajęcie się ogniem,
- nie pozostawiaj ogniska bez nadzoru, nawet na krótki czas,
- zwracaj szczególną uwagę na dzieci i nie pozwalaj im zbliżać się do ognia bez opieki dorosłych,
- po zakończeniu spotkania dokładnie wygaś ognisko,
- zalej palenisko wodą i sprawdź, czy nie pozostał żar, który mógłby doprowadzić do ponownego zaprószenia ognia.
Bezpieczny wypoczynek to taki, który jest dobrze zaplanowany i oparty na rozsądku. Ostrożność, przewidywanie i odpowiedzialność mogą skutecznie ograniczyć ryzyko wielu niebezpiecznych sytuacji.
Życzymy wszystkim udanego, spokojnego i bezpiecznego długiego weekendu majowego.
(Biuro Prewencji KGP)