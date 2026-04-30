Majówka pod kontrolą - jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich

Data publikacji 30.04.2026
Długi weekend majowy sprzyja wyjazdom i aktywnemu wypoczynkowi. To także czas zwiększonego ruchu na drogach, w miejscowościach turystycznych i na szlakach. Choć nad bezpieczeństwem będą czuwać służby, każdy z nas powinien pamiętać o podstawowych zasadach ostrożności.

Ostrożnie przy rezerwacji noclegów

Wyszukując nocleg, zwłaszcza w atrakcyjnej lokalizacji i niskiej cenie, należy zachować szczególną czujność. Oszuści wykorzystują sezon turystyczny, publikując nieprawdziwe ogłoszenia. Aby uniknąć problemów z rezerwacją lokum na majowy wypoczynek:

  • nie podejmuj decyzji pod wpływem pośpiechu, 
  • sprawdź, czy dany obiekt faktycznie istnieje, 
  • korzystaj ze znanych i sprawdzonych serwisów rezerwacyjnych, 
  • nie klikaj w linki do płatności przesyłane przez nieznane osoby,
  • gromadź wszystkie dokumenty związane z rezerwacją i wpłatą.

Zabezpiecz mieszkanie przed wyjazdem

Wyjazd na kilka dni powinien być poprzedzony sprawdzeniem, czy mieszkanie lub dom są odpowiednio zabezpieczone. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do znacznych strat materialnych. Przed wyjazdem warto:

  • sprawdzić zamknięcie drzwi, okien i bram, 
  • odciąć dopływ wody i gazu,
  • usunąć z widocznych miejsc wartościowe przedmioty,
  • powstrzymać się od publikowania informacji o planowanym wyjeździe w Internecie,
  • powiadomić zaufaną osobę lub sąsiada o swojej nieobecności.

Uważaj w sklepach i miejscach publicznych

W tłumie łatwo stracić czujność. Złodzieje wykorzystują pośpiech, rozproszenie i nieuwagę. Dla własnego bezpieczeństwa:

  • noś dokumenty i pieniądze w bezpiecznych, zamkniętych kieszeniach lub torebkach,
  • nie trzymaj telefonu w tylnej kieszeni spodni,
  • osobno przechowuj dokumenty, klucze i gotówkę, 
  • chroń PIN przed wzrokiem osób postronnych.

Nad wodą - nie lekceważ zagrożeń

Choć pogoda w maju zachęca do wypoczynku nad jeziorem czy rzeką, należy pamiętać, że nie zawsze jest to bezpieczne. Zwróć szczególną uwagę na to, aby:

  • nie spuszczać dzieci z oczu,
  • nie przeceniać swoich możliwości w kontakcie z zimną wodą, 
  • sprawdzać stan sprzętu pływającego, 
  • podczas korzystania ze sprzętu pływającego zawsze zakładać kamizelkę ratunkową,
  • uprzedzać bliskich o planowanym miejscu swojego pobytu.

W góry tylko z przygotowaniem

Górskie szlaki w czasie Majówki cieszą się dużą popularnością. Warto jednak pamiętać, że nawet pozornie łatwa trasa może okazać się wymagająca. Przed wyprawą: 

  • sprawdź warunki pogodowe i komunikaty turystyczne, 
  • dopasuj trasę do swoich możliwości, 
  • zabierz wodę, jedzenie i odpowiednią do pogody odzież, 
  • naładuj telefon i zapisz numery alarmowe, 
  • zainstaluj aplikację „RATUNEK”.

Bezpieczeństwo podczas grillowania

Majówka to również czas wspólnego grillowania. Aby ten sposób spędzania wolnego czasu był przyjemny i bezpieczny, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad:

  • grilluj wyłącznie na świeżym powietrzu i nigdy nie przenoś grilla do zamkniętych pomieszczeń, ponieważ grozi to pożarem lub zaczadzeniem,
  • przed rozpaleniem upewnij się, że grill stoi stabilnie i nie grozi mu przewrócenie,
  • do rozpalania używaj wyłącznie przeznaczonych do tego rozpałek dostępnych w sklepach,
  • nie stosuj benzyny, alkoholu ani innych łatwopalnych cieczy,
  • trzymaj w pobliżu butelkę z wodą, aby w razie potrzeby szybko przygasić płomień,
  • nie pozostawiaj palącego się grilla bez nadzoru osoby dorosłej,
  • jeśli w pobliżu znajdują się dzieci, zabezpiecz rozpałkę, szczególnie tę w płynie,
  • po zakończeniu grillowania upewnij się, że grill został całkowicie wygaszony,
  • pamiętaj, że nie wolno rozpalać grilla w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu, chyba że odbywa się to w miejscu wyznaczonym do tego celu,
  • grillowanie na balkonach budynków wielorodzinnych, może stwarzać zagrożenie pożarowe, być uciążliwe dla sąsiadów i naruszać obowiązujące przepisy prawne, w tym regulamin spółdzielni mieszkaniowej.

Bezpieczeństwo podczas ogniska

Majówkowy wypoczynek często wiąże się także z rozpalaniem ognisk. Również w tym przypadku należy zachować rozwagę i stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  • rozpalaj ognisko wyłącznie w miejscach dozwolonych lub specjalnie do tego wyznaczonych,
  • nie rozpalaj ognia w pobliżu lasów, zabudowań, suchych traw ani innych łatwopalnych materiałów,
  • przed rozpaleniem odpowiednio przygotuj miejsce i upewnij się, że ogień nie będzie mógł się łatwo rozprzestrzenić,
  • nie używaj do rozpalania substancji łatwopalnych, które mogą spowodować gwałtowne zajęcie się ogniem,
  • nie pozostawiaj ogniska bez nadzoru, nawet na krótki czas,
  • zwracaj szczególną uwagę na dzieci i nie pozwalaj im zbliżać się do ognia bez opieki dorosłych,
  • po zakończeniu spotkania dokładnie wygaś ognisko,
  • zalej palenisko wodą i sprawdź, czy nie pozostał żar, który mógłby doprowadzić do ponownego zaprószenia ognia.

Bezpieczny wypoczynek to taki, który jest dobrze zaplanowany i oparty na rozsądku. Ostrożność, przewidywanie i odpowiedzialność mogą skutecznie ograniczyć ryzyko wielu niebezpiecznych sytuacji.

Życzymy wszystkim udanego, spokojnego i bezpiecznego długiego weekendu majowego.

(Biuro Prewencji KGP)

