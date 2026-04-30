Poza służbą, ale zawsze gotowy do pomocy Data publikacji 30.04.2026 Powrót Drukuj Policjant mokotowskiego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego mł. asp. Marcin Materniak, przebywając na urlopie, zauważył młodego mężczyznę, którego stan wskazywał na potrzebę natychmiastowej pomocy. Funkcjonariusz bez wahania podjął interwencję, udzielił pierwszej pomocy oraz wezwał służby ratunkowe, które przejęły poszkodowanego.

Przebywający na urlopie mł. asp. Marcin Materniak, wychodząc ze stacji metra, zwrócił uwagę na zachowanie i wygląd młodego mężczyzny, które wskazywały, że może potrzebować pomocy. Nabrał podejrzeń, że jego zdrowie może być zagrożone. Nie pozostając obojętnym, nawiązał z nim rozmowę i podjął działania mające na celu zapewnienie mu bezpieczeństwa.

W trakcie interwencji mężczyzna nagle stracił przytomność. Funkcjonariusz natychmiast zareagował, udzielając mu pomocy przedmedycznej oraz dbając o jego bezpieczeństwo do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Jednocześnie powiadomił służby ratunkowe, przekazując wszystkie niezbędne informacje.

Policjant przez cały czas monitorował funkcje życiowe mężczyzny i pozostał przy nim do momentu przekazania go ratownikom medycznym.

Postawa funkcjonariusza potwierdza, że policjantem jest się przez całą dobę. Szybka reakcja, zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy mogły mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia, a nawet życia potrzebującego.