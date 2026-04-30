Chwycił za maczetę i zaatakował. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty Data publikacji 30.04.2026 27 kwietnia 2026 roku zgierscy policjanci zostali wezwani do interwencji domowej podczas, której mężczyzna zaatakował dwie kobiety ostrym narzędziem. Na miejsce natychmiast skierowano patrole. Po dynamicznym pościgu agresor został zatrzymany. 40-latek usłyszał już zarzuty spowodowanie uszczerbku na zdrowiu i trafił do aresztu. Ponieważ działał w warunkach recydywy grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności.

27 kwietnia 2026 roku do funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, z numeru alarmowego, dotarło dramatycznie brzmiące zgłoszenie. W mieszkaniu na jednej z ulic miasta mężczyzna miał ranić ostrym narzędziem dwie kobiety. Z uwagi na bezpośrednie zagrożenie życia, dyżurny natychmiast skierował tam wszystkie dostępne patrole. 37-latka i 57-latka,w związku z odniesionymi obrażeniami, musiały być natychmiast przewiezione do szpitala.

Działania funkcjonariuszy pozwoliły ustalić, że podejrzewanym jest 40-latek, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Na podstawie informacji jakie posiadali mundurowi mozna było natychmiast ustalić pojazd jakim porusza się agresor. Po dynamicznych poszukiwaniach policjanci namierzyli jego auto. Kiedy uniemożliwili 40-latkowi dalszą jazdę, został zatrzymany.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Usłyszał już zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu, a ponieważ działał w warunkach recydywy grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.