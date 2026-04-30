Policjant zapobiegł próbie oszustwa metodą "na lekarza". Apel o czujność Data publikacji 30.04.2026 Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni udało się zapobiec poważnemu oszustwu, którego ofiarą mogli paść seniorzy z Gdyni.

Do zdarzenia doszło 13 kwietnia br. w godzinach popołudniowych. Do starszego małżeństwa z Gdyni zadzwoniła osoba podająca się za lekarza, informując o rzekomo krytycznym stanie zdrowia ich córki i konieczności natychmiastowego podania kosztownego leku. Oszust próbował wyłudzić 500 tys. zł., wywierając silną presję emocjonalną i nakłaniając do pilnego działania.

Senior zadzwonił pod numer alarmowy. Telefon odebrał podkom . Tomasz Jaroszewicz, który natychmiast rozpoznał próbę oszustwa. To właśnie dzięki jego doświadczeniu i zdecydowanej reakcji seniorzy nie padli ofiarą przestępców i nie przekazali im swoich pieniędzy. Dyżurny powiedział dzwoniącemu, aby nie podejmował żadnych działań finansowych oraz nie odbierał kolejnych podejrzanych połączeń, a następnie skierował na miejsce patrol. Na miejscu policjanci potwierdzili próbę oszustwa i podjęli dalsze czynności.

W uznaniu za skuteczne działanie oraz okazaną pomoc, Komendant Miejski Policji w Gdyni otrzymał pisemne podziękowanie, w którym podkreślono profesjonalizm i zaangażowanie podkom. Tomasza Jaroszewicza.

Apel Policji o ostrożność!

Policja przypomina, że oszuści często podszywają się pod lekarzy, policjantów lub inne osoby zaufania publicznego, próbując wyłudzić pieniądze pod pretekstem nagłych zdarzeń.

W przypadku otrzymania takiego telefonu należy:

zachować spokój i nie działać pod presją czasu,

nie przekazywać żadnych pieniędzy ani danych,

skontaktować się bezpośrednio z bliskimi,

zgłosić sprawę pod numer alarmowy 112.