Reprezentacja polskiej Policji kobiet i mężczyzn wygrywa i pomaga Data publikacji 30.04.2026 Powrót Drukuj W Jarocinie w dniach 21–23 kwietnia br. odbył się I Charytatywny Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej. Wydarzenie połączyło sportową rywalizację z ważnym celem społecznym, a wśród uczestników nie zabrakło reprezentacji polskiej Policji, która wykazała się znakomitą formą na każdym etapie rozgrywek.

Turniej zainaugurowano uroczystym otwarciem, podczas którego podkreślono jego charytatywny charakter. Głównym celem wydarzenia było wsparcie działalności Stowarzyszenie Zakątek Weteranów - inicjatywy zapewniającej godne warunki życia zwierzętom służbowym Policji po zakończeniu ich aktywnej służby. Mowa tu o psach i koniach, które przez lata wspierały funkcjonariuszy, a po przejściu na „emeryturę” wymagają odpowiedniej opieki, leczenia oraz spokojnego miejsca do życia.

Pierwszego dnia rozegrano fazę grupową. Reprezentacja Policji mężczyzn rozegrała pięć spotkań i wszystkie zakończyła zwycięstwami, zdobywając komplet punktów. Drużyna imponowała skutecznością - zdobyła aż 23 bramki, tracąc w każdym meczu tylko jednego gola, co zapewniło jej pierwsze miejsce w grupie.

Drugiego dnia przyszedł czas na fazę pucharową. W ćwierćfinale Komenda Główna Policji pokonała Komendę Stołeczną Policji 5:0. W półfinale zmierzyła się z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, zwyciężając 5:1. W wielkim finale rywalem była Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - gospodarz turnieju. Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem 3:0, co przypieczętowało triumf reprezentacji Policji w całych rozgrywkach.

Zawodnicy zaprezentowali efektowną, ofensywną grę, co przełożyło się na imponującą liczbę zdobytych bramek. Indywidualne wyróżnienie dla najlepszego strzelca turnieju trafiło do sierż. Łukasza Krakowczyka. Również w defensywie drużyna nie miała sobie równych - najlepszym bramkarzem turnieju został debiutujący w reprezentacji post. Dawid Witek.

Równie imponujący występ zanotowała reprezentacja Policji kobiet. Zespół rozegrał łącznie osiem spotkań, odnosząc komplet zwycięstw. Drużyna dominowała na boisku, tracąc w całym turnieju zaledwie jedną bramkę.

Indywidualne wyróżnienia w turnieju kobiet trafiły do post. Marleny Jaszyk, która została najlepszą strzelczynią turnieju oraz st. post. Klaudii Gocel - uznanej za najlepszą bramkarkę turnieju.

Wydarzenie w Jarocinie pokazało, że sport może być nie tylko formą rywalizacji, ale także skutecznym narzędziem integracji środowiska służb mundurowych oraz realnej pomocy potrzebującym. Organizatorzy i uczestnicy zgodnie zachęcają do wsparcia działalności Stowarzyszenia „Zakątek Weteranów”.