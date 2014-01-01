Apel Policji holenderskiej w sprawie zaginionego 14-latka Powrót Drukuj Policja holenderska prowadzi poszukiwania małoletniego obywatela Holandii. Maxim ma 14 lat i ostatni raz był widziany w dniu 18 kwietnia 2026 roku w miejscowości Apeldoorn w Holandii, kiedy około południa wyruszył na rowerze ze swojego domu w dzielnicy Zuidbroek.

Maxim ma około 150-160 cm wzrostu i krótkie włosy. W dniu zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę i spodnie dresowe marki Nike oraz czarne trampki. Miał przy sobie czerwono-pomarańczowy plecak i jechał na szarym rowerze marki Stella, tzw. damka.

Chłopiec może kierować się przez teren Niemiec w kierunku wschodniej granicy Polski. Najprawdopodobniej przemieszcza się na rowerze, ale możliwe jest również, że korzysta

z innego środka transportu.

Jeśli widziałeś Maxima lub posiadasz jakieś informacje, mogące pomóc w odnalezieniu chłopca, skontaktuj się z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, dzwoniąc na numer 47 72 510 05.

Poniżej link do strony Policji holenderskiej, pod którym można znaleźć informację

o poszukiwaniach zaginionego chłopca:

https://www.politie.nl/vermist/vermiste-kinderen/2026/april/pl0600-2026189760