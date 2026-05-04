Wjazd na czerwonym świetle zakończony zderzeniem pojazdów – przestrzegajmy przepisy na drodze! Data publikacji 04.05.2026 Powrót Drukuj W Zielonej Górze na skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Długiej doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Przebieg zdarzenia zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu, a dzięki temu nagraniu, nie było wątpliwości jak do tego zdarzenia doszło. Okazało się, że odpowiedzialny jest kierujący BMW, który wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Policjanci każdego dnia zwracają uwagę kierowcom, by zachowywali ostrożność na drogach i dostosowywali prędkości zarówno do natężenia ruchu, oznakowania, a także sygnalizacji świetlnej. Bardzo ważne jest też skupienie uwagi zarówno podczas dużego natężenia ruchu w godzinach szczytu komunikacyjnego, ale także w nocy, kiedy ruch pojazdów jest mniejszy. Poruszanie się po drogach w ruchu ulicznym jest zajęciem wymagającym ciągłej koncentracji i skupienia, żeby nie popełnić błędu, który może mieć poważne konsekwencje.

Do takiego błędu doszło w środę (29 kwietnia), na skrzyżowaniu ulic Długiej i Moniuszki w Zielonej Górze, gdzie zderzyły się dwa pojazdy - Peugeot i BMW. W ustaleniu okoliczności i przebiegu zdarzenia pomógł monitoring miejski. Jak się okazało, kierujący BMW zlekceważył czerwone światło na sygnalizatorze, wjechał na skrzyżowanie i doprowadził do zderzenia z kierującym Peugeotem skręcającym w ulicę Moniuszki. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Kierujący BMW został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. Policjanci zatrzymali obu kierującym dowody rejestracyjne.

Pamiętajmy, że jazda w ruchu ulicznym jest czynnością trudną, wymagającą skupienia, uwagi i odpowiedniej koncentracji, aby w porę móc zareagować na zmieniającą się sytuację na drodze czy różne zdarzenia. Pamiętajmy też, aby zachowywać szczególną uwagę w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych, bo wjeżdżając na skrzyżowanie na czerwonym świetle zagrażamy także bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy zgodnie z sygnalizacją świetlną, mogą w tym czasie już wejść na przejście.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim)

Film przedstawia zdarzenie opisane w komunikacie.