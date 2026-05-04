Dzielnicowy zatrzymał nietrzeźwą kierującą Data publikacji 04.05.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowy w czasie wolnym od służby, jadąc prywatnym samochodem, swoją determinacją doprowadził do zatrzymania nietrzeźwej kierującej. Dzięki jego szybkiej i odpowiedzialnej reakcji udało się zapobiec potencjalnej tragedii.

Do zdarzenia doszło na trasie z Lidzbarka Warmińskiego w kierunku Bartoszyc. W miejscowości Rogóż policjant zauważył osobowego Nissana, którego kierująca prowadziła w sposób wskazujący na to, że może być pod wpływem alkoholu - zjeżdżała na pobocze, gwałtownie zmieniała tor jazdy i zjeżdżała na przeciwległy pas ruchu. Obserwując narastające zagrożenie, funkcjonariusz niezwłocznie podjął działania.

Policjant, mimo że nie był na służbie, postanowił jechać za podejrzanie poruszającym się samochodem. Próby zatrzymania kierującej nie przynosiły skutku - kobieta kontynuowała niebezpieczną jazdę, nie reagując na dawane jej sygnały. Dopiero w miejscowości Samolubie, gdzie zjechała w jedną z lokalnych dróg, policjantowi udało się ją zatrzymać i uniemożliwić dalszą jazdę.

Po chwili na miejsce dotarli pełniący służbę policjanci, którzy zostali powiadomieni o sytuacji. Badanie stanu trzeźwości 45-letniej kierującej wykazało, że kobieta miała blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo przewoziła w pojeździe dwoje dzieci. Rodzina zajęła się najmłodszymi, natomiast pojazd został przekazany wskazanej, trzeźwej osobie.

Zachowanie kierującej było skrajnie nieodpowiedzialne i mogło doprowadzić do groźnego zdarzenia. Dzielnicowy wykazał się natomiast wzorową postawą, reagując na niebezpieczną sytuację.

Alkohol i kierownica nigdy nie idą w parze. Każdy uczestnik ruchu drogowego ma wpływ na bezpieczeństwo - reagujmy, gdy widzimy zagrożenie.