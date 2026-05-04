Potrącił dwie kobiety i uciekł. Policjanci zatrzymali podejrzanego o ten czyn 21-latka Data publikacji 04.05.2026 Powrót Drukuj Kierowca Skody potrącił dwie kobiety, następnie uderzył w mur. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, porzucił auto z nietrzeźwym pasażerem w środku, a na domiar złego nie udzielił pomocy dwóm poszkodowanym kobietom. Chwilę później mundurowi zatrzymali 21-latka, który jak się okazało - był pijany i miał 1, 2 promila alkoholu. Niebawem sprawa zdarzenia drogowego znajdzie swój finał w sądzie. Mężczyźnie grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 30.04.2026 r., chwilę przed godziną 19.00 kiedy to dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Lubinie otrzymał zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego, w którym poszkodowane zostały dwie osoby.



Niezwłocznie we wskazane w zgłoszeniu miejsce dyżurny zadysponował patrol.

W toku prowadzonych czynności na miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki Skoda nie dostosował prędkości do warunków drogowych w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i potrącił dwie kobiety, które w tym dniu wykorzystując sprzyjającą pogodą postanowiły udać się na spacer. Na domiar złego kierowca uderzył w pobliski mur, gdzie zatrzymał pojazd i już pieszo uciekł z miejsca zdarzenia zostawiając w pojeździe pasażera.

Niestety w wyniku opisanego zdarzenia dwie kobiety doznały obrażeń ciała wymagających zadysponowania na miejsce zespołu ratownictwa medycznego. Na tym etapie działania policjantów na miejscu skupiły się na udzieleniu niezbędnej pomocy poszkodowanym kobietom. Kiedy już 54 i 56-latka zostały przekazane medykom, mundurowi rozpytali pasażera Skody. Niestety 20-latek w chwili zdarzenia był kompletnie pijany, urządzenie pomiarowe wykazało stężenie blisko 1,5 promila alkoholu.

W analogicznym czasie inne patrole ustalały miejsce pobytu sprawcy zdarzenia drogowego. Mundurowi m.in. pozyskali relacje świadków zdarzenia, przeprowadzili analizę monitoringu miejskiego.

Praca funkcjonariuszy, wymiana informacji z dyżurnym i rozpoznanie lokalnego środowiska społecznego ostatecznie doprowadziły do zatrzymania 21-latka. Niestety w chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy - miał 1,2 promila alkoholu w organizmie.

Zatrzymany do sprawy mężczyzna trafił do wytrzeźwienia, natomiast w toku prowadzonych czynności procesowych usłyszał zarzuty.

Niebawem sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Za popełnione czyny mężczyźnie grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka kara grzywny.