Zatrzymany 42-latek za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem Data publikacji 04.05.2026 Powrót Drukuj Kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności grozi 42-latkowi, który usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna zaatakował 61-latka, a następnie spowodował pożar. Niestety mężczyzna nie przeżył. Do zdarzenia doszło w jednym z domów na terenie Biłgoraja. Decyzją sądu 42-latek został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

W miniony czwartek (30 kwietnia br.) policjanci zostali skierowani na jedną z biłgorajskich ulic, gdzie miało dojść do pożaru. Podczas akcji gaśniczej strażacy w jednym z pomieszczeń ujawnili nadpalone ludzkie zwłoki. Na miejscu znajdowały się trzy osoby. Byli to dwaj mężczyźni w wieku 65 i 42-lat oraz 43-letnia kobieta. Wszyscy byli nietrzeźwi i zostali zatrzymani. Czynności na miejscu zdarzenia policjanci wykonywali pod nadzorem prokuratora.

Policjanci rozpoczęli intensywne czynności zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia. Na podstawie zgromadzonego materiału śledczy wstępnie ustalili, że w domu, w którym doszło do tragedii spożywany był alkohol. W pewnym momencie 42-latek zaatakował 61-latka, bijąc go po ciele, a następnie spowodował pożar. Doszło do rozprzestrzenienia się ognia. Niestety 61-latek nie przeżył zdarzenia. Decyzją prokuratora jego ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych.

W sobotę 42-latek został doprowadzony do biłgorajskiej Prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna był w przeszłości wielokrotnie notowany i karany. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Za popełniony czyn grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową w Biłgoraju.

( KWP w Lublinie / kp)