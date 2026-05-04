Tomaszowscy dzielnicowi uratowali kobietę w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 04.05.2026 Dzięki szybkiej reakcji i zdecydowanemu działaniu tomaszowskich policjantów udało się uratować życie kobiety znajdującej się w kryzysie emocjonalnym. 47-latka została przekazana pod opiekę ratowników medycznych, a następnie została przewieziona do szpitala.

3 maja 2026 roku około godziny 18:30 dyżurny tomaszowskiej komendy otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, która poinformowała, że jej 47-letnia siostra może znajdować się w stanie zagrożenia życia. Z przekazanych informacji wynikało, że kobieta udała się w rejon rzeki Pilicy, w okolice tzw. żelaznego mostu.

Na miejsce natychmiast skierowani zostali funkcjonariusze rewiru dzielnicowych, którzy niezwłocznie podjęli działania zmierzające do ustalenia miejsca pobytu kobiety. Policjanci patrolowali teren wzdłuż rzeki, linie brzegową oraz sprawdzali pozostałośści pobliskich zbudowań.

W trakcie prowadzonych czynności mundurowi otrzymali informację od przypadkowego świadka, kobiety która zauważyła 47-latkę znajdującą się w wodzie. Jeden z dzielnicowych, sierż. Marcin Polewczyk, nie tracąc ani chwili, wszedł w umundurowaniu do rzeki i wyciągnął kobietę na brzeg.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przejął 47 -latkę i udzielił jej niezbędnej pomocy a następnie przetransportował do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. .

Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym wobec osób znajdujących się w kryzysie emocjonalnym. Każde zgłoszenie może uratować czyjeś życie. Przypominamy, że na terenie każdego powiatu znajduje się wiele instytucji, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, a są to między innymi: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy poradnie psychologiczne.

Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Bezpłatny telefon 800 70 22 22. Szczegółowe informacje na stronie Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 - bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów - wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysu. Szczegółowe informacje na stronie: Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Pomocą w kryzysowych sytuacjach służą również pracownicy Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji ITAKA 22 484 88 01. Szczegółowe informacje na stronie Stop Depresj.