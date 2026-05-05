Przemyt narkotyków i wyłudzenia VAT. Poszukiwany przestępca zatrzymany Data publikacji 05.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, przy wsparciu Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu, zatrzymali w Łodzi, 36-letniego mieszkańca Sochaczewa poszukiwanego dwoma listami gończymi i nakazem doprowadzenia. Mężczyzna od roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, mając do odbycia karę 8 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności za udział w międzynarodowym przemycie narkotyków oraz działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT.

Poszukiwany od roku unikał odpowiedzialności, często zmieniając miejsca zamieszkania, aby zmylić policję. Funkcjonariusze posiadali również informacje, że może próbować ucieczki oraz mieć przy sobie broń palną.

Dzięki wnikliwej pracy operacyjnej policjanci namierzyli mężczyznę w Łodzi. W czwartek, 30 kwietnia, przy wsparciu Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu, weszli do mieszkania na 10 piętrze, w którym się ukrywał. 36‑latek próbował uniknąć zatrzymania, barykadując się od środka, jednak policjanci wyważyli podwójne drzwi i skutecznie go obezwładnili.

Zatrzymany został osadzony w areszcie w Łodzi, gdzie rozpoczął odbywanie zasądzonej kary pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu nieustannie ścigają najgroźniejszych przestępców z Mazowsza, w tym osoby od lat uznawane za nieuchwytne. Na ich liście znajdują się również osoby poszukiwane przez sądy i prokuratury z całego kraju oraz innych państw europejskich.