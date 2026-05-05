Skuteczne uderzenie w nielegalny hazard. Kolejne automaty zabezpieczone, tym razem w Jeleniej Górze Data publikacji 05.05.2026 Powrót Drukuj Mundurowi Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Jeleniej Górze, działając wspólnie z przedstawicielami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Jeleniej Górze, doprowadzili do ujawnienia i zlikwidowania nielegalnego punktu hazardowego. Działania te były efektem pracy operacyjnej oraz precyzyjnie zaplanowanej akcji, której rezultatem było zabezpieczenie pięciu nielegalnie działających automatów do gier hazardowych. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą do 3 lat więzienia. Ponadto za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wysokości 100 tys. zł od jednego automatu.

W ubiegłą środę, 29 kwietnia 2026 roku, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, działając wspólnie z przedstawicielami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Jeleniej Górze, przeprowadzili czynności w jednym z wynajmowanych lokali na terenie miasta. W ich trakcie mundurowi zabezpieczyli 5 nielegalnych automatów do gier hazardowych o łącznej wartości około 10 tysięcy złotych.

Do sprawy funkcjonariusze zatrzymali 26-letnią mieszkankę Jeleniej Góry, która zajmowała się obsługą lokalu, w którym prowadzono nielegalne gry hazardowe. Szacuje się, że straty Skarbu Państwa wynikające z nieopłaconych podatków sięgają nawet 500 tysięcy złotych.

W toku prowadzonych czynności procesowych 26-latka usłyszała zarzut z art. 107 kodeksu karnego skarbowego. Grozi jej kara grzywny lub pozbawienia wolności do 3 lat. Odpowiedzialność poniosą również właściciel lokalu oraz właściciel automatów – w ich przypadku przewidziana jest wysoka grzywna, nawet do 100 tysięcy złotych od każdego urządzenia, a także kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Jeleniej Górze prowadzą postępowanie w tej sprawie i wyjaśniają wszystkie okoliczności.