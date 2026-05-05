Wypadek na hulajnodze elektrycznej Data publikacji 05.05.2026 Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego z udziałem hulajnogi elektrycznej. Pojazdem kierował 16-latek, który jechał z 14-latką. W pewnym momencie chłopak stracił panowanie nad hulajnogą i oboje przewrócili się na jezdnię. Zabrani zostali do szpitala. Dziewczyna przetransportowana została śmigłowcem LPR.

Do poważnego zdarzenia doszło w poniedziałek, 04.05.2026 r., przed godz 16.00 na drodze między Piszem a Pogobiem Średnim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 16-latek, na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się na jezdnię razem z jadącą z nim 14-latką. Oboje trafili do szpitala w stanie niezagrażającym ich życiu. Dziewczyna przetransportowana została śmigłowcem LPR .

16-latek kierujący hulajnogą elektryczną nie posiadał wymaganych uprawnień (karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, B albo T). Do tego wbrew przepisom przewoził inną osobę. Żadne z nich nie miało kasku ochronnego, który będzie obligatoryjny od 3 czerwca tego roku dla osób poniżej 16 roku życia jeżdżących hulajnogą elektryczną, rowerem oraz pojazdami UTO . Nastolatkowie byli trzeźwi.

Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego wypadku. Apelują też do użytkowników hulajnóg elektrycznych o przestrzeganie obowiązujących przepisów i ostrożną jazdę.