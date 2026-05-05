Ponad 600 zarzutów poświadczenia nieprawdy i oszustwa – akt oskarżenia przeciwko 59-latce trafił do sądu Data publikacji 05.05.2026 Powrót Drukuj Lubuscy policjanci zwalczający korupcję prowadzili czynności związane z śledztwem dotyczącym wyłudzenia przez 59-letnią stomatolog 275 tysięcy złotych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Efektem wspólnych działań Policji i 1 Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze było postawienie kobiecie 682 zarzutów poświadczenia nieprawdy i oszustwa – miała rozliczać w ramach refundacji usługi stomatologiczne, których nie przeprowadzała. W kwietniu prokurator skierował do sądu akt oskarżenia – podejrzanej grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

W 2022 roku skrupulatne i skuteczne działania operacyjne funkcjonariuszy do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim doprowadziły do podjęcia czynności procesowych, a następnie wszczęcia śledztwa dotyczącego poświadczenia nieprawdy i oszustw na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia. W ujawnieniu przestępstwa pomogli czujni pacjenci, którzy zauważyli pewne nieprawidłowości w swoich internetowych kontach pacjenta, informując o tym Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

W toku podjętych czynności policjanci ustalili, że w prywatnych gabinetach stomatologicznych, które znajdowały się na terenie powiatu zielonogórskiego, miał odbywać się nielegalny proceder związany z nieprawidłowym rozliczaniem usług medycznych przez 59-letnią stomatolog.

Kobieta w latach 2017-2022 miała w dokumentach rozliczeniowych z Narodowym Funduszem Zdrowia wykazywać świadczenia dotyczące zabiegów stomatologicznych na konkretne dane osobowe pacjentów, których w rzeczywistości nie wykonywała. Jej działanie miało spowodować wyłudzenie ponad 275 tysięcy złotych na szkodę Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W toku śledztwa ustalono, że kobieta wykonała świadczenia medyczne wobec ponad 2700 pacjentów – w przypadku 682 osób stwierdzono nieprawidłowości skutkujące wyłudzeniem nienależnych środków w ramach refundacji leczenia.

Zaangażowanie i dobra współpraca lubuskich policjantów zwalczających korupcję z Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze oraz Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia przyniosło wymierne efekty. Kilkuletnie śledztwo, ponad 700 przesłuchanych osób, kompleksowa analiza zabezpieczonej dokumentacji medycznej i szereg innych czynności procesowych doprowadziło do przedstawienia 59-letniej kobiecie 682 zarzutów poświadczenia nieprawdy i oszustwa.

Zgodnie z kodeksem karnym grozi jej kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. W kwietniu Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.